Adóelkerülés miatt letartóztatták John McAfee kriptogurut

Spanyolországban letartóztatták és várhatóan adóelkerülés miatt kiadják az amerikai hatóságoknak John McAfeet, az első vírusirtó szoftver íróját, libertárius drogfogyasztó kriptovaluta-gurut.

A 75 éves John McAfee kalandjainak ismertetéséhez kevés a hely az interneten, mindenesetre időskorára szabadságharcos fenegyerekké vált. Üzleti sikerek, nőügyek, mobilapplikációk fejlesztése, drog, kriptovaluták és adóelkerülési trükkök kísérték. 2007-ben a vagyonát 100 millió dollár körülire becsülték, ebből a 2008-ban kezdődő globális hitelválság alatt egy év alatt elbukott 96 milliót.

Termálkristály

McAfee libertáriusként következetesen harcolt mindennemű állami beavatkozás ellen: pártolta a szabadpiacot, a drogliberalizációt, az adóztatás állami kényszer elleni küzdelmet, valamint a függetlenséget a bankrendszertől. Ezért is került a karib-tengeri Belize-re, ahol elkezdett kriptovalutákkal foglalkozni.

A férfi stuffmonger (cuccárus) néven még egy orosz online kábítószeres fórumhoz is csatlakozott, ahol kétszáznál is több posztban tudósította a többi fórumozót a tökéletes fürdősódrog megalkotását célzó kísérleteiről.

Azt hiszem, ez a legfincsibb drog, amit valaha kitaláltak. Nemcsak a leírhatatlan hiperszexualitása, hanem a selymes eufória és a finom lejövés miatt is.

– írta. Mindenkit óvott viszont a freebase-eléstől, vagyis a drog nyers formájának inhalálásától.

John 2015-ben lőfegyver birtokában ittasan vezetett / forrás: a Henderson megyei sheriff irodája

A későbbiekben összetűzésbe került azonban a belize-i kormánnyal is. Egy ízben tiltott fegyverviseléssel, majd a biztonsági szolgálat engedély nélküli szerződtetésével vádolták a milliomost. Az ellene indított eljárások mind vádemelés nélkül zárultak. Az igazi fordulópont azonban akkor következett be, amikor meggyilkolták kertszomszédját, a szintén amerikai állampolgár Gregory Faullt. A gyilkosság ügyében a rendőrség szerette volna kikérdezni, ő azonban jobbnak látta elmenekülni.

Orosz rulett

Egy ízben, amikor egy újságíró meglátogatta a maga választotta száműzetésben, hogy a gyilkossági ügy miatt faggassa, McAfee golyót töltött a pisztolyába, majd gyorsan a saját fejéhez emelte.

„Megijeszt?” – kérdezte, majd meghúzta a ravaszt. A fegyver nem sült el. A férfi azonban még megcsinálta háromszor. A tárban öt tölténynek volt hely. Végül megcsinálta ötödjére is. Nem történt semmi.

Egész nap tudnám csinálni. Ezerszer. Tízezerszer. Soha nem fog történni semmi. Miért? Mert valamit elmulasztottál. Téves feltételezésekkel próbálod megmagyarázni a valóságot

– magyarázta. McAfee gyerekkorával kapcsolatban ismert, hogy apja alkoholproblémákkal küzdött, végül öngyilkosságot követett el fegyverével.

Helyi lányok

McAfeet azonban nem elsősorban a szökevényélet mindennapjait összefoglaló írásai teszik egy megelevenedett Bret Easton Ellis-regény karakterévé, hanem azok a bejegyzései, melyekben a csajozásról és a sziget éjszakai életéről közöl hosszabb elemzéseket. Miután a kommentelők leginkább azzal foglalkoztak, hogy beszámolói szerint 67 évesen 17 éves helyi lányok társaságát kereste, McAfee szükségesnek érezte, hogy kultúrantropológiai dimenzióból tárja fel a helyi nők életpályáját. Egyik bejegyzése a „Megérteni a kultúrát – 1. rész” címet viseli, és fényképekkel tarkítva meséli el benne, milyen sors vár a szegény családba születő lányokra Belize-en.

Libertárius elköteleződését mutatja, hogy a 2020-as elnökválasztáson az amerikai Libertárius Párt jelöltjeként indult.

Az adó lopás

A most nyilvánosságra hozott vádirat szerint McAfee rendkívül kreatív módokon kerülte el az adófizetést, sőt, az utóbbi években szándékosan nem adta be az adóbevallását, és a libertáriusok „az adóztatás rablás” jelszavával még büszkén is hirdette a Twitteren, hogy évek óta nem fizetett egy cent adót sem. Rovására írják, hogy nem tette nyilvánossá, mennyi pénzt keresett az ún. ICO-k, vagyis blokklánchálózatokon keresztül történő közösségi finanszírozási akciók reklámozásával. Állítólag 23 millió dollárnyi bitcoinnal és ethereummal rendelkezik, de ezek értéke gyorsan változik, így nehéz felbecsülni jelenlegi vagyonát.

McAfee adóelkerülését vádpontonként egy év börtönnel sújtják, így összesen öt évet kaphat, és további egy évet az adóbevallás benyújtásának elmulasztásáért.