Csúcsfelbontású virtuális valóság sisakot fejleszt a Samsung

Talán nincs is olyan VR-rajongó, aki ne ismerné a bosszantó „szúnyogháló-effektust” (screen door effect), amikor – a VR adottságai miatt – zavaróvá válnak a pixelek közötti „rések”. Mivel a VR-nál mindig közelről nézzük a képernyőt, a jelenlegi technikával szinte teljesen elkerülhetetlen, hogy ezt a bosszantó grafikus hibát kiküszöböljék.

A Samsung és a Stanford Egyetem kutatói most viszont egy olyan olyan OLED-technológiát fejlesztettek ki, amely akár 10 000 pixel/hüvelyk felbontást is támogat – jóval meghaladva azt, amit gyakorlatilag bármelyik jelenlegi VR-kijelzőnél láthatunk – beleértve még a nemrég megjelent, ultramodern VR-headseteket is, mint az Oculus Quest 2.

Az OLED televíziók felbontása 100-200 pixel/hüvelyk, míg egy mobiltelefonnál 500 pixel/hüvelyk lehet.

Oszlopok

Az új OLED-technológia fehér fényt bocsát a fényvisszaverő rétegek közé, az egyiket ezüstből, a másikat fényvisszaverő fémből. Az ezüstréteg nanoméretű oszlopok sorából áll. Ez az „optikai metafelület” megváltoztatja az említett fényvisszaverő tulajdonságokat, és lehetővé teszi, hogy az egyes színek pixeleken keresztül rezonáljanak. A kialakítás sokkal nagyobb pixelsűrűséget tesz lehetővé, mint ami például a telefonok RGB OLED-jében látható, de nem haladja meg a fényerőt oly mértékben, mint néhány OLED tévé esetében a fehér fényeknél.

A Samsung szakemberei rámutattak, komoly technikai kihívást jelent, hogy visszaesik a fényerő, amikor egy pixel kisebb lesz, mint egy mikron. A optikai metafelületet a jövőben napelemeknél és fényérzékelőkben is felhasználhatják.

Ez ideális lenne a VR- és az AR- (kiterjesztett valóság) technológia számára, gyakorlatilag egy olyan „majdnem hibátlan” képet lehet létrehozni, ahol a szunyogháló-effektus már nem rombolja a felhasználó illúzióját.

A rossz hír, hogy még évekbe kerül, mire ezt a technológia a boltokba kerül, mert bár az OLED már régóta velünk van, viszont a tényleges megjelenítéshez sokkal nagyobb számítási teljesítményre lenne szükség, mint ami a jelenlegi csúcsszámítógépekben és konzolokban megtalálható. A Samsungnál mindenesetre már dolgoznak a 10 000 PPI-technológiájú kijelző nagyüzemi gyártásán.