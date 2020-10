Előkelő helyen a nemzetközi egyetemek között a magyar orvosképzés

Négy magyar egyetem is található a 856 felsőoktatási intézmény között, amelyek a legjobb orvos- és egészségtudományi képzéseket adják – derül ki a Times Higher Education (THE) egyetemi rangsorából.

A Semmelweis a tavalyi eredményéhez képest javított, a 300-400. helyről a 201-250. helyre tornázta fel magát. A Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem egységesen a 401-500. helyen végzett. Az utóbbi megtartotta a tavalyi helyét, az előbbi kettő viszont javított, ugyanis egy évvel ezelőtt a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem is az 501-600. helyen szerepelt – írta az eduline.hu.

A listát idén is az Oxford vezeti, az első ötbe még a Harvard, a Cambridge, az Imperial College London és a Stanford fért be – ebben a sorrendben, ugyanúgy, mint tavaly.

A THE a mérnöki képzési is rangsorolta, ezen a listán három magyar egyetem lelhető fel. A legelőkelőbb helyet, a 601-800. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem zsebelte be, a Debreceni Egyetemnek és a Miskolci Egyetemnek pedig holtversenyben a 801-1000. helyezés jutott.

Az 1098 intézményt rangsoroló lista első helyét a Harvard érdemelte ki, a második az Oxford, a harmadik pedig a Stanford.