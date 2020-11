Elűzi a rémálmokat az Apple Watch

Poszttraumás stressz betegség által kiváltott rossz álmokat is kezel az Apple Watch különleges applikációja, NightWare amelyet az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA is jóváhagyott.

A rendszer az intelligens óra mozgás- és pulzusadatait használja fel annak észlelésére, amikor a felhasználónak rémálma van, és válaszként rezegteti a karszalagot. Ezzel állítólag anélkül szakítja meg a rémálmot, hogy egyébként felébresztené vele az illetőt.

Az NightWare egy kezelés része, így az Egyesült Államokban orvosi rendelvényre kapható, továbbá fontos azt is hozzátenni, hogy gyógyszeres kezelés is tartozik hozzá, önmagában nem használható. Emellett az applikáció leírása figyelmezteti arra is a felhasználót, hogy ne használja, ha alvás közben hajlamos a kontrollálatlan mozgásra, például az alvajárásra.

Arra nincs semmilyen garancia, hogy az alkalmazás jól is működik, bár az FDA szerint egy kontrollcsoportban tesztelték a NightWare-et és egy tanulmány szerint „jobb alvásminőséget” lehet vele elérni, mint nélküle. A kockázati faktor az amerikai gyógyszerhatóság szerint alacsony és hasznos lehet, ha a meglévő kezelések nem elégségesek. Továbbá annak a trendnek is előfutára lehet, hogy az okosórák már nemcsak nyomon követik az alvást, hanem rendszeresen alakítják annak minőségét is.

Egyébként némileg hasonló, de gyógyszeres kezelés nélküli, ingyenesen letölthető alkalmazások iOS-ra és Androidra is léteznek, amelyek okostelefonon keresztül is figyelik az alvás minőségét (például a hangos lélegzésen keresztül, amelyet a mikrofon felvesz) és hosszát egyaránt és állítólag akkor ébresztenek fel, amikor az alvásciklusunkban az a legmegfelelőbb. Ilyen például a Sleep Better, amelyet a mozgást, futást és biciklizést is monitorozó Runtastic fejlesztett ki.