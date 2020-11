Kormánykeréktől a tabletig, aztán vissza

Van az a klasszikus amerikai mondás, amely szerint ha nem romlott el, nem kell megjavítani: If it ain't broken, don't fix it!

A több száz éve bevált hajókormányokat az elmúlt évtizedekben az amerikai hadiflottánál (US Navy) felváltották a modernebbnek és könnyebben használhatónak ítélt tabletek. A váltás olyan szintű volt, hogy még a hajó irányítását is érintőképernyőkön keresztül oldották meg.

A döntés már akkor is kritikákat váltott ki, de az érv, hogy a fiatalabb nemzedék telefonnal a kezében nőtt fel, így nemcsak vonzóbb lesz a haditengerészet, hanem hatékonyabb is, végül legyőzte a tradicionalistákat. Egészen addig, amíg 2017 augusztusában a USS John S. McCain bele nem fúródott egy tartályhajó oldalába, tíz tengerész halálát okozva.

Miután abban az évben ez már a második ilyen súlyos ütközés volt, már nem csak a haditengerészet, hanem a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (National Transportation Safety Board – NTSB) is vizsgálatot indított.

Klasszikus módon a Navy vizsgálata arra jutott, hogy a hajnali órákban a hajót vezető legénység volt a hibás, tehát egyértelműen megpróbálta emberi mulasztásként beállítani az ügyet. Ezzel szemben a független szervezet a túlságosan bonyolult menüket és a nem egyértelmű kezelőfelületet (User Interface) nevezte meg felelősnek.

Egy vadászrepülőgépben, ahol kevés a hely, és egy embernek kell kezelnie mindent, van értelme többfunkciós képernyőket használni a hagyományos, analóg műszerek helyett. Bár a fő irányító szervek, a gázkar és a botkormány ott is változatlanok maradtak. De egy hadihajó hídján, ahol folyamatosan többen teljesítenek szolgálatot, könnyen belátható, hogy a túlzott digitalizálásra nincs szükség.

Ezért a 2019-ben meghozott döntés nyomán a végéhez közeledik az a folyamat, amelyben az amerikai hadiflotta egyetlen romboló osztályának úgynevezett intergrált híd- és navigációs rendszerébe (Integrated Bridge and Navigation System – IBNS) újra felszerelik a kormánykerekeket és a sebesség manuális állítását lehetővé tevő gázkarokat.

(via Clearance Jobs)

(Borítókép: Egy modern hajó tatja. Fotó: Shutterstock)