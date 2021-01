Linus Torvalds az AMD processzorokra esküszik

Miután Linus Torvalds 15 évig Intel alapú processzorokat használt Linux-építő erőgépeihez, pár hónapja átállt egy AMD Threadripper 3970x alapú „frankenboxra”, a világ egyik legjelentősebb operációs rendszere: a Linux szervereinek építésére. Most, hónapokkal később, Torvalds maximálisan elégedett korábbi döntésével – konkrétan azt írta, hogy „mostanában nagyon örül az AMD-nek”.

Torvalds a Real World Technologies vitafórumán kifejtette, hogy szerinte az AMD processzorok sokkal inkább megérik a pénzüket. De mi a helyzet az Intel csúcskategóriás Xeon processzoraival? Torvalds erre őszintén válaszolt:

Korábban néztem a Xeon CPU-kat, és az én számításaim alapján nekem nem érte meg, mert ötszörös áron kapom meg a CPU teljesítmény kétszeresét. Ezért a személyes munkaállomásaimon végül aztán az Intel olcsóbb CPU-it használtam.

AMD: Drágább a hűtés, olcsóbb a „CPU-erő”

Az AMD árazása viszont arányosan jobban megéri Torvalds szerint, mert bár – például az AMD Threadripper processzoroknál – többet kell fizetni a többi alkatrészért (például drágább alaplapot és hűtést kell használni, mint az Intel processzoroknál), de ez nagyjából összhangban van az AMD CPU-k erősebb teljesítményéért kiadott alacsonyabb összeggel, mint az Intel technológia esetében.

Az AMD-nek egyébként megvan a saját linuxos szerver CPU-vonala, az Epyc processzorcsalád. Torvalds arról beszélt, hogy bár ez drágább, viszont olyan előnyöket nyújt, amelyeket az Intel nem kínál.

Valóban többet kell fizetni az AMD-nek ezért a kiváltságért, de az AMD legalább nem próbál átverni és korlátozni például a szerverek sebességét közvetlenül nem érintő technológiák teljesítményét.

Vajon valaha is visszatér-e a Linux az Intel processzorokhoz? Az egyébként gyakran rendkívül vehemens Linus Torvalds most is elég egyértelműen és nyersen fogalmazott: