Óriás lepedőkkel lassítják a gleccserek olvadását

Az elmúlt években a globális klímaváltozás hatására világszerte megnövekedett a gleccserek olvadásának sebessége. Ennek megállítására találhattak megoldást kínai szakemberek, akik a Szecsuán tartományban található Dagu gleccser egy 500 négyzetméteres területét 2020 augusztusában ökotextillel borították be - olvasható a magyar távirati iroda fordításában.

A Kínai Tudományos Akadémia Intézetének kutatói két és fél hónappal később megállapították, hogy a beborított területből egy méterrel kevesebb tűnt el, mint a nem lefedett régióból.

A kínaiak azt mondják, hogy a kisebb, legfeljebb egy négyzetkilométeres gleccserek pedig emberi beavatkozás nélkül is hamarosan teljesen eltűnhetnek. A világ kutatói ugyanakkor elsősorban a gleccserek változására, a változások mechanizmusaira koncentrálnak és viszonylag kevés figyelem irányul a gleccserek olvadását megakadályozó esetleges megoldások keresésére. Az akadémikusok most Kína más gleccserein is kipróbálnák a hőblokkoló módszerüket, olyanokon, amelyeket már súlyos mértékben érintett a klímaváltozás.