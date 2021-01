Ilyen lesz a Samsung 45 milliós televíziója

A Samsung szerdán bejelentette a 2021-ben piacra kerülő új televízióit. A közleményből kiderült, hogy a hagyományos 4K-s és 8K-s QLED-készülékek mellett piacra dobják a Micro LED-technológiával készült televíziót is.

Ez a típus tavaly már kapható volt Dél-Koreában, de idén az Egyesült Államokban – és talán más országokban – is elérhető lesz. Árat egyelőre nem határoztak meg, de az ázsiai országban 156 ezer dollárt kértek érte, ami jelenlegi árfolyamon mintegy 45 millió forint. A készülék 110 inches, azaz 279,4 centiméteres képátlóval rendelkezik, de lesznek kisebb, 99 (251 cm) és 88 (223 cm) inches változatok is.

Fotó: Samsung

A csúcskategóriás készüléken gyakorlatilag nincs keret a képernyő körül, a Micro LED-technológiának köszönhetően pedig a fekete- és a fényerőszint is jobb, mint a hagyományos televíziókon. Alapvetően egy szűk, gazdag, elit rétegnek szánja a Samsung ezt a termékét, amihez újszerű távirányító is jár. A cég közlése szerint beltéri és kültéri fényforrással is tölthető lesz a távirányító, valamint USB-vel is.