2021 a nagy visszatérés éve az Intel számára?

Az Intelről mostanában kicsit kevesebbet lehetett hallani, ám a napokban megrendezett CES keretében végre új információkkal szolgáltak. Kedden négy új processzorcsaládot mutattak be, amelyeket majd 2021-ben szállítanak. Ennek a négy processzorcsaládnak 50 különböző processzorváltozata lesz, és az idén bevezetésre kerülő több mint 500 PC-ben fogják őket használni – jelentette be az Intel a CES 2021 virtuális szakkiállításon.

Magát a chipgyártást a jelenlegi információk szerint az Intel a jövőben inkább külső partnerekhez szervezi ki, viszont

a tervezési munka továbbra is a vállalatnál folyik gőzerővel.

Ideje is volt, hogy az cég valamit villantson, hiszen az egyre erősödő AMD mellett immár az Apple-lel is meg kell küzdenie az asztali processzorok szegmensében.

Asztali PC-re érkezik a 11. generáció: a Rocket Lake

Az Intel sokféle lapkáról még nem rántotta le a leplet, azonban a legújabb asztali csúcsprocesszorát most végre bemutatta. A konzumer szegmenst célzó 11. generációs, Rocket Lake szériás Core i9-11900K-re az Intel állítása alapján már nem is kell olyan sokat várni, ugyanis az még az idei első negyedévben megjelenik. Emellett azért a 14 nanométeres gyártástechnológiát sem hagyja cserben a cég.

Az i9-11900K-be nyolc mag és 16 szál kerül majd, csúcsórajele pedig egyetlen magnál 5,3, az összes magnál pedig 4,8 gigahertzre érhet fel. Hogy a processzor mennyit fogyaszt (amit egy hivatalos TDP-értékben határoznak meg), azt a gyártó egyelőre nem kötötte a sajtó orrára. Az i9-11900K DDR4-3200-as memóriatámogatással érkezik, illetve 20 PCIe 4.0 sávot kap, így egy dedikált grafikai processzort és egy PCIe 4.0 x4 NVMe tárolót is egyszerre ki tud szolgálni.

Újdonság még, hogy az előddel összehasonlítva duplázott DMI-linket kap az új chip, így az új chipsethez már dupla annyi eszközt csatlakoztathatunk majd a processzorokkal felvértezett PC-kben. Talán nem meglepő, hogy a lapka még az USB 3.1 Gen 2x2 szabványt is támogatni fogja. Az Intel az idei első negyedév későbbi részében ígért további tájékoztatást a Rocket Lake-fejlesztések kapcsán.

Notebookba várhatóak a Tiger Lake-család új variánsai

Már tavaly ősszel, a konzumerelektronikai expón is bemutatták a Tiger Lake processzorcsaládot, melynek új tagjai most, 2021-ben érkeznek majd. A Tiger Lake-H fedőnévű chipszéria már az idei első negyedévben bemutatkozhat, a következőben pedig már a boltokban megvásárolható termékekbe is belekerülnek az új processzorok.

Bár ezekről részletes paramétereket még nem árult el az Intel, annyit azért igen, hogy nyolcmagos, 16 szálas chipekről van szó, amelyek legerősebb változatai még az 5 gigahertzes csúcsfrekvenciákat is meglépik, továbbá csakúgy, mint a már említett, asztali PC alapú Rocket Lake chip esetében, 20 PCIe Gen 4.0 sávval rendelkeznek majd, így egy teljes értékű PCIe 4.0 x16-os, dedikált grafikus kártyához, illetve egy PCIe 4.0 x4 sínrendszerhez is kapcsolatot tudnak biztosítani. Emellett még a Thunderbolt 4-et és a Wifi 6/6E-et is natív módban tudják majd támogatni.

A H35-trió a gamereket teszi boldoggá

Az Intel bemutatta még a Tiger Lake H35 sorozatot is, amely tulajdonképpen az U sorozat kiegészítése, és a 35 wattra feltornázott, nagy teljesítményű processzorokat a cég gamer notebookokba szánja.

A H35-ös családból most az Intel három chipet mutatott be, amelyek akár 28 és 35 wattos üzemmódban is futtathatók az alapján, hogy éppen az alacsonyabb fogyasztást vagy a nagyobb teljesítményt célozzuk be a gépeken. Mindhárom processzorban négy mag és nyolc szál lesz majd megtalálható. A trió legerősebb tagja a Core i7-11375H SE, amely 28 watton 3, 35 watton pedig 3,3 gigahertzes alapfrekvencián pörög, és akár 5 gigahertzes egymagos turbófrekvenciát is tud, viszont ezt csak akkor fogja kihasználni, ha a rendszer hőmérséklete normál szinten marad. Két mag esetében a csúcsérték 4,8, amikor pedig mind a négy használatban van, akkor 4,3 gigahertz.

Az alig szerényebb paraméterekkel rendelkező i7-11370H a H35-ös széria második tagja, szinte azonos értékekkel, a fő különbség a fenti modellhez képest az egymagos csúcsórajelben keresendő, az itt 4,8 gigahertz.

Végül a harmadik a sorban a Core i5-11300H, amelynél az alapórajelek 2,6 és 3,1 gigahertz, a turbófrekvenciák pedig a fentiekhez igazodva 4,4, 4,4 és 4 gigahertz.

Mind a három chip támogatja natív módban a Thunderbolt 4-et és a Wi-Fi 6/6E-t, emellett pedig a H35-ösök legfeljebb 64 gigabájt DDR4-3200-at, illetve 32 gigabájt LPDDR4X-4266 RAM-ot támogatnak.

A H35 processzorok esetében az Intel a megjelentést már kevésbé pontosan lőtte be: a lapkák valószínűleg az év első felében megjelenő gamer notebookokban lesznek majd megtalálhatóak. Az Intel információi szerint több mint 40 ilyen gép lesz majd kapható különböző gyártóktól: többek között Lenovo, Acer, ASUS, Dell, HP és MSI notebookokról beszélhetünk.

vPro a nagyvállalati ügyfeleknek

Természetesen a gamerek mellett a vállalati ügyfelek célcsoportját sem hagyja ki az Intel: számukra olyan új processzorokat gyártanak majd, amelyek eszközmenedzsment és biztonsági technológiákat tartalmaznak. A vPro platformot használó UP3-, illetve UP4-széria négy új processzoráról van szó. Mindegyik lapka 4 magot és 8 szálat tartalmaz, és Intel Xe grafikus processzort támogat.

A biztonsági rendszerek terén is kicsit felturbózták magát a vPro platformot: az új CET- (Control-Flow Execution Technology) technológiáról az Intel már tavaly nyáron beszélt, és ezek a ROP- (Return Oriented Programming) támadások elől védik meg a különféle rendszereket.

Jasper Lake a Chromebookba

Végül beszélt még a chipgyártó az új Jasper Lake-szériáról is, amelybe 10 nanométeres gyártási technológiával készült Tremont Atom magok kerülnek majd. Ezek a magok egyébként már a 2019-ben bejelentett, alacsony fogyasztású Lakefield-szériába is belekerültek. A Jasper Lake – elsősorban notebookokat célzó – új, 11. generációs Core Pentium Silver és Celeron processzoraival először a Chromebookokban találkozunk majd, leginkább az oktatási piacot célozva, később pedig ezek windowsos és linuxos gépekbe is belekerülnek. Az erősebb processzorokra a 10, a kevésbé izmosakra a 6 wattos TDP-s fogyasztási érték lesz a jellemző.

(Borítókép: Az Intel központja a kaliforniai Szilícium-völgyben. Fotó: Christopher Morris - Corbis / Getty Images Hungary)