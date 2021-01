A koronavírus-járvány miatt az emberek látása is romolhat, amiért sokkal több időt töltenek a négy fal közt – írja a Deutsche Welle.

A korlátozások, az online oktatás és a home office bevezetése miatt azt emberek több időt töltenek a számítógépek, tableteket és telefonok képernyője előtt, emiatt pedig már most romlásnak indult a látásuk.

Ráadásul az, hogy az időnk nagy részét a négy fal közt töltjük, azt is jelenti, hogy szinte mindig csak közelre fókuszáljuk a tekintetünket, és ritkán tekintünk távolra, ami szintén nem tesz jót a szemnek.

A nemrég készített tanulmányok szerint e tényezők miatt drasztikusan nőtt az utóbbi időben a miópia (rövidlátás) kialakulásának kockázata a gyermekeknél.

Kínában 120 ezer, hat és nyolc év közti gyermeket vizsgáltak meg 2020-ban, és arra jutottak, hogy a miópia kialakulásának kockázata háromszor akkora náluk, mint amekkora az előző években volt.

A korábbi adatokkal összevetve ugyanis ők átlagosan 0,3 dioptriányival „rosszabbul" láttak, mint korábban a velük egyidős gyermekek.

A jelenséget a kutatók már „karantén-rövidlátásként" emlegetik.

Az adatok amiatt is aggasztóak, mert épp ebben a korban szokott elkezdődni a rövidlátás kialakulása, és ha a folyamat egyszer beindul, akkor onnantól kezdve a következő évek során már csak romlani fog a látás.

Az utóbbi évtizedekben a rövidlátók aránya jelentős mértékben növekedett a világon, különösképp a fejlett nyugati országok társadalmaiban.

Egy kimutatás szerint a 21. század közepére mintegy ötmilliárd ember – a föld akkor népességének körülbelül a fele – rövidlátó lesz már.

A kutatók tapasztalata szerint sajnos az oktatás minősége és a látás közt fordított arányosság van: minél jobb lesz egy társadalomban az oktatás, annál rosszabbul fognak látni a társadalomban élő emberek.

A látásromlás növekedését elsősorban a számítógépek, okostelefonok és tabletek gyermekkorban történő használata, valamint az okozza, hogy a gyermekek egyre kevesbe időt töltenek a szabad levegőn

– fejtette ki Nicole Eter, a Münster Egyetem kutatója.

A kutatók szerint a rövidlátás kialakulásának kockázata azáltal csökkenthető, ha a gyermekek megpróbálnak szüneteket tartani akkor, amikor épp egy közeli tárgyra fókuszál a szemük (legyen szó akár a számítógépről, akár egy tankönyvről).

A lényeg az, hogy a tekintetük vándoroljon távoli tárgyakra, és ne szokjon hozzá a szemük ahhoz, hogy csakis közeli tárgyakra kell fókuszálniuk.

Emellett az is segíthet, ha minél több időt töltenek a szabadban, ugyanis a szabad levegőn a természetes fényhatások is segíthetik a szem „karbantartását”. Míg egy szobában jellemzően 300–500 lux értékű fényhatás éri a szemet, azzal szemben szabad téren még borult időben is 1000 lux körül mozog ugyanez az érték.

Ezenkívül az is segíthet, ha minél kevesebb időt használják a gyermekek a számítógépet, tabletet vagy mobiltelefont, amennyiben van nekik.

Bettina Wabbels, a Bonni Egyetem szakértője szerint a 4 és 6 év közti gyermekeknek napi fél óránál nem szabadna többet a képernyő előtt ülniük, ezt követően 10 éves korig egy órában, majd 10 év fölött is két órában kellene maximalizálni a képernyő előtt töltött időt.

Szerinte nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek látását is megóvhatja az, ha időről időre feltekintenek a számítógép képernyőjéről vagy könyvükből, és hagyják, hogy kicsit elvándoroljon a tekintetük.

Borítókép: AFP Fotós: Mohammed Abed