A legújabb kor nagyon különleges alakulatai

Egy részük tényleg érdemes a címre, de többségüknek a léte, vagy pontos neve is államtitok (volt), másik részük inkább csak különleges, néha bohózatba hajló feladatokat kapott, és így került be a listába.

A régmúlt érdekes, és/vagy különleges katonai szervezetei után következzenek a XX. és a XXI. század század nagyon különleges alakulatai.

1. A szellemhadsereg - a felfújható harckocsik mesterei

A légi felderítés elterjedésével megjelent az igény a levegőből könnyen észlelhető erő összevonások elrejtésére. Már az észak-afrikai hadműveletek során megjelentek az angol hadseregben a felfújható harckocsik, de a megtéveszés csúcsát az amerikai Ghost Army, azaz szellemhadsereg jelentette.

A hivatalosan 23. különleges parancsnoksági század nevet kapott szervezetbe képzőművészeket, designereket és hangmérnököket soroztak be. Több mint 20 bevetésük alatt sokszor hollywoodi mozikat idéző illúziót keltettek, jelentős szerepük volt abban, hogy a német vezetés a La Manche csatorna legszűkebb részén várta a partraszállást.

Tevékenységüket annyira sikeresnek ítélte meg a hadvezetés, hogy tevékenységük több mint ötven évig titkosítva volt. Az szellemhadsereg létének 1996-os nyilvánosságra hozatala után az egyik veterán így kommentálta az esetet:

Eddig azt kellett mondanom a gyerekeimnek és az unokáimnak, hogy egy katonai kartárban dolgoztam a II. világháborúban, most végre elmondhatom, hogy boldogan festettem, állítottam fel és cipeltem felfújható gumi járműveket, és ezzel ezrek életét mentettem meg.

Fotó: Roger Viollet / Getty Images Hungary A Szellemhadsereg felfújható M4 Shermanja.

2. A műemlék brigád - az elrabolt kincsek nyomában

A magyar mozik által is bemutatott Monuments Men - Műkincsvadászok című film valós eseményeket dolgoz fel. A katonai alakulat teljes neve egyébként Emlékművek, képzőművészet és archívumok részleg volt, fő feladata a nácik által elrabolt műkincsek visszaszerzése volt. Értehető okokból (értsd a szovjet hadsereg által végzett rablások) kizárólag a nyugati hatalmak által megszállt területen tudtak működni.

Korai feladataik Monte Cassinohoz hasonló műemlékek megsemmisítésének elkerülése volt, így közvetlenül a frontvonalban haladtak. Feladatuk kevéssé veszélyes része a harcok befejeztével kezdődött el, amikor az elrabolt műkincseket kellett felkutatniuk és visszajuttatniuk eredeti tulajdonosaiknak. A kastélyokban, sóbányákban és egyéb helyeken elrejtett kincsek között több Rembrandt, Da Vinci, Michelangelo, Vermeer és Botticelli mestermű is akadt.

3. A hullócsillag vadászok: 6493. teszt század / 6594. teszt ezred

Fotó: US Air Force C-130 Hercules alá szerelt horog elkapja a kapszula ejtöernyőjét

A Csillagelkapók (Starcatchers) néven is futó alakulat 1958 és 1986 között (!) működött, a róluk szóló adatok titkosításának feloldása is a jócskán a hidegháború lezárulta után történt csak meg. Fő feladatuk az első kémműholdakról ejtőernyővel a Földre visszajuttatott fényképkazetták elfogása volt, még a levegőben.

A Corona műholdak még nem voltak felszerelve képtovábbítására alkalmas eszközökkel, így a felvételeiket visszatérő kapszulákban juttaták vissza előhívásra. Az ejtőernyőn leereszkedő kazettákat egy meglepően primitív szerkezettel, a gép vezérsíkja alá szerelt horoggal fogták be a légi erő alakulatának gépei. 27 év alatt 40 000 alkalommal voltak sikeresek. Az alakulat gépei, amikor éppen nem hullócsillagokat vadásztak akkor bajba jutott hajósokat mentettek a Csendes-óceánon.



4. Kecskebűvölők - valóság és fikció

Az azonos című könyv alapján készült film több katonai programot kombinál egy történetbe. A hadsereg Távolbalátó (Remote Viewing) koncepcióját, a különleges erők Jedi programját és a James Channon 1. földi zászlóaljának történeteit.

A hatvanas-hetvenes években a legvadabb ötletek sem tűntek megvalósíthatatlannak, így például a távolbalátók nemcsak a médiumokra jellemző távoli észlelést próbálták megvalósítani, hanem a kontaktus nélküli gyilkolást is. Innen származik a név, ugyanis első próbákozásként bekábított kecskékkel próbálkoztak. Egyeseknek, köztük egy harcművész mesternek, állítólag sikerült is pusztán tekintettükkel végezniük az állatokkal. Mindenesetre a programot néhány év múlva, mint sikertelent leállították.

A Jedi Warrior programról a mai napig elég keveset tudni, mindössze annyi bizonyos, hogy a szellemi képességek, a tudatosság, és az ellenálló képesség fejlesztésére kezdtek el vele foglalkozni Mind Fitness Based Resilience Training (MFBRT) néven. Channon alezredes pedig Vietnámból hazatérve került kapcsolatba különböző New Age és hippi mozgalmakkal és az ott látottakat próbálta meg felhasználni furcsa nevű First Earth Battalion, azaz 1. földi zászlóalj koncepciójában. A kissé zavaros elképzelés szerint a Földanyával harmóniában lévő „harcos szerzetesek”, azaz az alakulat egyenruha nélküli katonái kiterjesztett tudatukkal, nem erőszakos módon állították volna meg konfliktusokat. No ahogy a jedi lovagokra még várni kell, úgy ebből a koncepcióból sem lett igazából semmi, mert ahogy Han Solo is mondta: „Babonás hókuszpókuszok és elavult spádék nem pótolhatnak egy jó lézerpisztolyt az oldaldon.”

5. Titkos, különleges alakulatok



A legtöbb nyelvben a XX. század elején vívott II. búr háborúban feltűnt kommandó szóval jelölik a hagyományos alakulatoktól eltérő szerepeket betöltő különleges rendeltetésű erőket. Az elterjedt angol betűszóval SOF (Special Operarion Forces) alakulatokhoz a reguláris ejtőernyősöktől kezdve a speciális feladatokkal megbízott válogatott alakulatokig sokféle egység tartozik.

Az angol Special Air Service és kevésbé ismert párja a Special Boat Service, az amerikai zöldsapkások és rangerek valamint a SEAL, illetve a Szpecnaz hogy csak a legismertebbeket említsük. Közös bennük, hogy jellemzően olyan elit, könnyűgyalogos egységekről beszélünk, amelyek fő feladata az ellenséges vonalak mögötti tevékenykedés. Bár sok minden, leginkább tagjaik személyazonossága a mai napig titkos, létezésüket azonban már hivatalosan is elismerték.

Fotó: Cliff Lipson /CBS / Getty Images Hungary Jelenet az alakulatot meglehetősen pontosan bemutató SEAL Team című sorozatból.

Szemben a DEVGRU/Delta Force-szal, vagy a SEAL Team Six-el, és a Task Force Black-el. A fenti alakulatokról csak suttognak, és közvetett bizonyítákok vannak létezésükre, sokszor nemhogy összetételük, de feladataik is titkosítva vannak. Az alábbiakban következzen az a kevés amit tudni lehet róluk.



A Delta Force-ról, mint az amerikai hadsereg szárazföldi elitalakulatáról először a félresikerült iráni túszmentési akció során lehetett hallani 1980-ban. A terrorelhárításra, és túszszabadításra kiképzett egység időnként DEVGRU, azaz új technológiákat és eljárásokat kipróbáló szervezetként került a nyilvánosság elé, de létezését hivatalosan eddig egy kormányzat sem ismerte el.

Hasonló szerepet tölt be az amerikai haditengerészeti különleges alakulatok 6. SEAL csoportja. Az amerikai flották támogatására beosztott SEAL csapatok felsorolásából érdekes módon hiányzik a hatos szám, így joggal következtethetünk arra, hogy a rebesgetett elit alakulat létezik.



A már számítógépes játékokban is megjelent Task Force Black egy vegyes amerikai-angol alakulat, amely a SAS, Delta Force, SEAL Team Six, tehát a csúcsok csúcsának tartott különleges műveleti alakulatokból áll, és fő feladata a Közel-Kelet államokban a terroizmus elleni küzdelem, illetve túszok kiszabadítása.

(Borítókép: Részlet A túlélő (2013) című filmből. Fotó: IMDb)