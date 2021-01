Van képe hozzá?

Egy új amerikai technológia segítségével most már az arcfelismerés is elég ahhoz, hogy a bankkártyánk helyett fizessünk vele.

Sara Stewart, a 18 éves egyetemi hallgató besétál egy kis mexikói gyorsétterembe Los Angelesben, és tortillatekercset rendel extra adag sült krumplival és jalapenoszósszal. A fizetéshez egyszerűen megnézi a tükörképét egy kis LCD-képernyőn, amely a pénztáros pultjához van rögzítve. Majd úgy adja hozzá a kívánt borravalót, hogy egy békejelet mutat fel az ujjával. A teljes folyamat kevesebb mint öt másodpercig tart, és teljesen érintésmentes. Ráadásul Sarának nem kell magával vinnie a mobiltelefonját vagy a bankkártyáját, semmiféle igazolványt nem kell bemutatnia, sőt PIN-kódot sem kell megadnia. Üdvözöljük az arcfelismeréses fizetés futurisztikus világában!

Ebben a fizetési módban nincs semmi arcátlanság

Lehet, hogy úgy hangzik, mint egy tudományos-fantasztikus filmből (például a Különvéleményből, vagy más Philip K. Dick-regény adaptációjából) valamely jelenet, de ez a fajta tranzakció már korántsem számít sci-finek.

Mivel a technológiát most bevezetik az Egyesült Államokban és más országokban, például Dániában és Nigériában, vajon hamarosan Magyarországra is megérkezik, és mindannyian használni fogjuk néhány éven belül? (Érdekes kérdés, amikor nálunk még csak most vált kötelezővé a bankkártyás fizetés.) De vajon vannak-e adatbiztonsági és adatvédelmi kérdések, amelyek miatt aggódnunk kellene?

Sara Stewartnak nincsenek ilyen aggályai.

Úgy érzem, hogy a technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy az emberek már nem is agyalnak túl sokat az ilyesmi használatán. A telefonjaink már olvassák az arcunkat, amely az egész interneten elérhető, ezért nem hiszem, hogy ez valódi különbséget jelentene biztonsági szempontból. Gyorsabb, kényelmesebb, biztonságosabb... és nem kell aggódni, ha otthon hagyjuk a telefont vagy a bankkártyát.

Sara a PopID nevű amerikai start-up vállalkozáson keresztül használ arcfelismeréses fizetést. Az alkalmazás weboldalán bárki regisztrálhat, feltölthet egy arcfotót, amelyet a cég a felhőalapú rendszerében tárol. Ezután összekapcsolja számláját a bankkártyájával.

Ezenfelül megadhatunk speciális kézmozdulatokat is, amelyekkel borravalót adhatunk, külön 10-15-20 százalékos tételekben.

Olyan, mint a telefon

A PopID székhelye Los Angelesben található, és ma már mintegy 70 független étterem és kávézó használja az Egyesült Államok maroknyi városában, főként a nyugati parton.

A cég vezérigazgatója, John Miller így beszélt erről:

Véleményünk szerint az arccal történő fizetés nem különbözik a telefon használatától. Ez csak egy újabb módja annak, hogy azonosítsa önmagát. Az értékesítési helyen készült digitális képet azonnal megsemmisítik, és az adatokat nem osztják meg senkivel.

Miller hozzátette azt is, hogy szerinte ez kevésbé tolakodó, mint a mobiltelefonos fizetés, mert egy telefon GPS segítségével folyamatosan nyomon követheti a tartózkodási helyünket. Hozzátette azt is, hogy a PopID által tárolt fotók egyedi arcvektorok matematikai térképei, nem pedig tényleges fényképek.

Jelenleg, a Covid-időszakban a PopID megköveteli, hogy a felhasználó a fizetés idejére lehúzza az arcmaszkját, de a cég szerint rövidesen frissíti rendszereit, hogy ezt a jövőben már ne kelljen megtenni.

Kínában már ez a sztenderd

Los Angelestől körülbelül 7000 mérföldre (12 000 km), Kínában, Guangzhou városában egy másik hallgató számára az arccal való fizetés a hétköznapok része. Ling, egy kínai diák azt állítja, hogy országában már csak így lehet ételt vásárolni az automatából a Sun Yat-sen Egyetem szállásán.

A Los Angeles-i Sarával ellentétben Ling korántsem örül a technológia bevezetésének. Aggódik a mindennapi életébe való egyre növekvő behatolástól, ezért nem is hajlandó használni. Még akkor sem, ha ez azt jelenti, hogy így nem tud késő este egy kis nasit vásárolni az automatából.

A technológia olyan, mint a dagály. Lehetetlen sokáig úszni ellene. De én akkor is szembe szeretnék szállni vele, mindaddig, amíg képes vagyok rá.

Ha a technológia általában véve a dagályhoz hasonlít, akkor az arcfelismerési fizetési technológia elterjedését Kínában igazi szökőárnak tekinthetjük.

Két cég közül melyik a nagyobb arc?

Kínában a mobilfizetések szinte mindegyike (98%) csak két alkalmazáson keresztül működik: az Alibaba e-kereskedelmi óriás tulajdonában lévő Alipayon és a WeChat Payon. Mindkét cég versenyez egymással az arcfelismerő rendszerek implementálása terén szerte az országban. A kínai állami média szerint 760 millió ember használja fel az arcfelismerési kifizetéseket a következő évben.

Wang Bing, a Henan tartománybeli Luoyang Tudományos és Technológiai Szakképző Főiskola hallgatója azt állítja, hogy a bevezetés a koronavírus-járvány miatt is történt.

A Covid hatása óriási volt Kínában abban az értelemben, hogy az embereket bevonják az arcfelismerő rendszerekbe

– állítja Bing.

Azt is hozzátette, hogy a szoftver- és kamerarendszerek már olyan fejlettek, hogy lehetetlen átverni azokat például azzal, ha ellopják valakinek a fényképét. A technológia különbséget tud tenni az egypetéjű ikrek között is.

Arccal a világnak?

De vajon beindul-e ez a technológia a világ többi részén? Brett King, a banki és fizetési rendszerek jövőjének amerikai szakértője úgy véli, hogy ez így lesz – hacsak a kormányok nem döntenek a betiltása mellett. A jövő bankolásáról szóló Banking 4.0 nevű (egyelőre sajnos csak angolul olvasható) könyv írója szerint az arcunk pontos mérése és tulajdonságai valóban biztonságosabbak, mint a számlajelszavak.

A [digitális] fizetések, tranzakciók és szolgáltatások egyre inkább beágyazódnak az életünkbe és világunkba, s ehhez mindenképpen biometrikus adatokra lesz szükség, mert a jelszavak egyszerűen nem elég biztonságosak.

King szerint az arcfizetési rendszerek csupán az okostelefonok arcfelismerő rendszereinek kiterjesztését jelentik. Azt is hozzátette viszont, hogy az amerikai szabályozók jelenleg vizsgálják a technológiát. Olyan időszakban járunk, amikor az ilyen szisztémák iránt fokozott az aggodalom világszerte.

Az amerikai kongresszus demokratái jelenleg éppen azon dolgoznak, hogy visszavonassanak egy törvényjavaslatot még ebben az évben, amely alapján a szövetségi ügynökségek, például az FBI, a bűncselekmények gyanúsítottjainak arcfelismeréssel történő azonosítását alkalmazzák. És aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban is, hogy Kínában arcfelismerési rendszereket használnak az ujgur etnikai kisebbségbe tartozók azonosítására is.

Cégek, melyek az Apple-től jobban tartanak

John Miller, a PopID tulajdonosa elárulta, hogy tárgyalásokat folytat a főként kártyafizetést használó nagyvállalatokkal. Állítólag az arcfelismerésen alapuló fizetésre már úgy tekintenek, hogy majd felválthatja az olyan mobiltelefonos alkalmazásokat, mint az Apple Pay és a Google Pay.

Nem akarnak függeni az okostelefonoktól, mert az Apple egy olyan vállalat, amely valamilyen szinten őket is fenyegetheti. Tehát nagyon vonzó számukra az ötlet, hogy a fizetési rendszert a kártyáról egyenesen az arcra vigyék

– állítja Miller, aki ugyanakkor elismeri, hogy az arcfelismerés-alapú fizetés olyan ötlet, amelyet egyesek soha nem fognak elfogadni.

Létezik egy olyan lakossági szegmens, amely mindig is félni fog ettől, nem számít, mennyire logikus, hogy az okostelefon hasonló veszélyeket rejthet. Mert számukra ez csak a pszichológiai hatásról szól

– tette hozzá a PodID főnöke.

(Borítókép: John Lamb / Getty Images)