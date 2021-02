Szinkronhangok, szevasztok!

A Deepdub mesterséges intelligenciát és szoftvert fejleszt, amelynek révén Keanu Reeves, Angelina Jolie vagy más filmsztárok is a saját hangjukon szólalhatnak meg, bármilyen nyelven, akár magyarul is.

Alapjaiban változtathatja meg a filmipart, ha sikeres lesz az a fejlesztés, amelyet a Deepdub nevű techcég végez. Az izraeli startupcég a filmek szinkronizálását segíthetné, oly módon, hogy szinkronszínészek helyett a színészek saját, eredeti hangjukon szólalnak meg, bármilyen nyelven, ezáltal olcsóbbá és hitelesebbé válhatnának a filmek.

A Deepdubot már egy ideje fejlesztik, azonban ez a téma azért lett most hirtelen népszerű a sajtóban, mert a Deepdub tanácsadói testületébe bekerült a WarnerMedia korábbi vezetője, Kevin Reilly. Amiatt is fontos most ez a szoftver, illetve a modern szinkronizálás, mert a Netflix, a Disney, az Amazon, és a WarnerMediához tartozó HBO Max is most fokozottan koncentrál az USA-n túli piacra, a szoftveres szinkron pedig jelentősen csökkenti a filmek költségeit, és esetlegesen növeli a szinkronizált filmek színvonalát is, a világ különböző nyelvein.

Csapás ez a kalóziparnak is

Maga a rendszer úgy működik, hogy a szoftver az adott színész elszigetelt hangmintájából kinyeri a rendszer számára fontos adatokat: a hang intonációja, hangszín, hangmagasság, hangsúlyozás, szavak közti szünetek stb. Ezen adatok összessége révén pedig a hangot fiatalabbá, öregebbé varázsolhatják, vagy akár egy másik nyelvre is átalakíthatják.

A Deepdub cég különösen figyelmet szentel most a sorozatok szinkronizálására. Acég marketingvezetője, Oz Krakowski szerint jelenleg mindössze hat hétre van szükség egy nyolcepizódos sorozat teljes szinkronizálásához, miközben a mostani hagyományos szinkron 14-16 hétbe is beletelik. A gyorsabb szinkron Krakowski szerint egyben abban is segít, hogy a film- és sorozatipart bénító kalózkodást is csökkentsék, hiszen kevesebbet kell várni a premierekre.