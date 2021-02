Nácik a neten: vigyázzunk a gémerekkel!

A gyűlöletbeszéd és a szélsőjobb propaganda manapság a közösségi platformok legnagyobb rákfenéje. A Facebook, a Twitter, és a Youtube – több-kevesebb sikerrel – megoldják, vagy legalábbis rajta vannak, hogy minél hatékonyabban megoldják ezt a problémát. Persze, ehhez időnként kell némi „noszogatás” (például a Facebook esetében Mark Zuckerberg idevágó kongresszusi meghallgatása), de összességében elmondható, a szélsőséges nézeteket nagyjából eltüntették ezekről a platformokról – ha pedig ez máshogy nem ment, akkor magát a platformot tüntették el. A szélsőjobb szervezeteknek tehát új „megoldásokat” kellett találniuk, részben ahhoz, hogy „terjesszék az igét”, részben ahhoz is, hogy a finanszírozásukat adományokon keresztül megoldják maguknak.

A Wired több tucat olyan szélsőjobb, neonáci és a fehér felsőrendűséget hirdető influenszert és közösségi személyt talált, akik nem csekély bevételt szereztek a Streamlabs és a StreamElements pénzügyi szolgáltatásokon keresztül, amelyeket korábban a Twitch és a Youtube, az utóbbi időben pedig a DLive gamer streamerei is használnak.

Talán nem meglepő, hogy az említett hagyományos csatornákról a szélsőjobb propagandistákat hamar kiszórták, viszont épp olyan gyorsan találtak is maguknak olyan underground, kevésbé moderált streaming szolgáltatásokat, mint az említett DLive, amely szintén integrálva van az említett Streamlabs-szal és a StreamElements-szel. Ezeken keresztül tudnak „adományozni” a nézők pénzösszegeket, miközben személyes üzeneteket küldenek a streamereknek. Korábban ehhez a rendszerhez egyszerűen a PayPalt használták, azonban a PayPal is gyorsan letiltotta a szélsőjobbereket és neonácikat, Streamlabs és a StreamElements szolgáltatásoknál azonban ez nem történt meg és mivel kevésbé vannak „szem előtt”, mint a PayPal, eddig megúszták, hogy a körmükre nézzenek.

A neonáci, aki egy nindzsával játszott

Az említett neonáci jelző egyáltalán nem túlzás. A rendszeresen videójátékokat streamelő Patrick Casey például korábban a 2020 novemberében betiltott „Identity Evropa” nevű szervezet vezetője volt éveken keresztül, amely konkrétan a náci Németországot éltette és az USA „nácivá válását szorgalmazta”. A szervezetet egy rövid időre átnevezték American Identity Movementnek, mielőtt tavaly novemberben feloszlatták.

Casey persze az Identity Evropa felbomlása után sem adta fel: most a Groyper Army nevű másik szélsőjobb szervezet tagja, amely a fehér felsőbbrendűséget hirdeti. Casey-t a Twitter már 2019-ben letiltotta, a TitTok és a PayPal múlt hónapig várt vele. Ugyanakkor a StreamElements fiókja csak pár napja szűnt meg és a különféle játékstreamingjein keresztül tudtak a „rajongói adományozni” neki – mintha egy olyan hagyományos, valódi streamer lenne, mint például Ninja.

Casey legutóbb a Sekiro: Shadow Die Twice nevű középkori nindzsás videójátékot közvetítette 350 nézőnek és a videófeed alatt volt megtalálható a linkje, amelyet leklikkelve lehetett fizetni neki - egy bátorító üzenet és egy nóta kíséretében, ugyanis Casey a pénzadományok mellett arra is felkéri a nézőket, egy dalt is feltöltsenek a lejátszható zenék közé.

Hogyan működik az egész rendszer?

A videójátékos streaming persze alapvetően egy ártatlan pénzszerzési lehetőség és tényleg arról szól, hogy a gamerek a játékok közvetítésével gazdagodnak meg különféle módszerekkel. A streamekre először is elő lehet fizetni - ez a legegyszerűbb és legpraktikusabb módja annak, hogy a streamerek megéljenek nézőkből. Emellett különféle cégek is reklámoznak olyan Twitch, vagy Youtube csatornákon, mint például PewDiePie-é, aki később igazi influencer sztárra is vált. Nagyjából 2012-ben indult be a harmadik pénzszerzési lehetőség: az adományázás, amely leginkább a PayPal rendszeren történt – ezekből maga a PayPal 3 százalékos hasznot zsebelt be.

A PayPal mellett azonban más pénzügyi vállalkozások cégek is bekapcsolódtak: az egyik legismertebb ilyen pénzügyi szolgáltató a Streamlabs (mely 2019 óta a Logitech hardvergyártó cég birtokában van). Az adományozás nem kevés bevétel a gamerek számára: 2017-ben a Streamlabs alapítója Mike Le azt állította, hogy 2015 és 2016 között 43 millióról 80.2 millió dollárra (24 milliárd forintra) nőtt ez a bevételi forma a streamereknek.

Közösségek kiépítése

A pénzügyi vonatkozások mellett azonban még egy nagyon fontos tényező is közrejátszik a streamerek számára: ahhoz, hogy visszajöjjenek az emberek, nem elég csak videójátékokat közvetíteni, hanem egy állandó közösséget is ki kell építeni. Ez a közösség aztán vicces, abszurd, menő, barátságos és barátságtalan üzeneteket ír a streamernek és egymásnak a beépített élő chat-rendszeren keresztül. Hogy ebből aztán pénz is fialjon, a nézők a kommentárokon keresztül pénzt is tudtak adományozni. Ez sem csekély összeg: a StreamElements-nél az ezekből befolyt „manna” csak 2019-ben 11.3 millió dollárra (3.4 milliárd forintra) rúgott. Ha pedig az ügy (nem csekély...) pénzügyi részét félretesszük, akkor sem nehéz kitalálni, hogy egy épülő közösség miért fontos bármilyen militáns politikai szervezetnek...

Nyílt propaganda

Végül nem elhanyagolandó az sem, hogy ezeket a streaming szolgáltatásokat egész egyszerűen nyílt propaganda eszközként is lehet használni. Az említett DLive nevű streaming szolgáltatót „BakedAlaska” fedőnevű Tim Gionet, egy közismert neonáci influencer és volt rapper arra használta, hogy még januárban a Capitolium ostromát élőben közvetítette, miközben saját maga „megrohamozta” és fejenként 3.33 dollárnyi adományt kért kommentáronként, miközben olyan üzenetekkel tüzelte a nézőközönséget, hogy a „A PATRIÓTÁK IRÁNYÍTANAK!”

A történethez az is hozzátartozik, hogy miután a Wired jelezte a StreamElements-nek a két említett neonácit: BakedAlaskát, illetve Casey-t, így végül mindkettőjük fiókját eltávolították.

(Borítókép: Shutterstock)