A felfegyverzett drón a XXI. század fegyvere - állítja egy amerikai tábornok

A tengerészgyalogság vezérezredese, Kenneth McKenzie Jr. egy on-line konferencián hívta fel a figyelmet arra, hogy bizonyos vallási fanatikusok polgári használatra gyártott drónok felfegyverzésével kockáztatják az erőegyensúly felborulását a parancsnoksága alatt álló területhez tartozó kies Irakban.

Szavai szerint ezek az eszközök képesek helyből fel és leszállni, valamint igen nehezen észlelhetők, így jelentős előnyhöz juttathatják az amerikai csapatok ellen harcoló felkelőket, de már gőzerővel folyik a fenyegetés elhárítására irányuló kutatás.

Fotó: Staff Sgt. Timothy Gray / US Army hivatalos honlapja A XXI. század legfőbb veszélye?

A tábornok szavai azért különösen meglepőek, mert ezt a módszert Szíriában 2014 óta használja az Iszlám Állam az Asszad-rezsim ellen, amelyről számtalan youtube-ra feltöltött videó is tanúskodik. A támadások annyira sikeresek voltak, hogy az iraki hadsereg is elkezdte másolni a módszert, még a „lövedék” stabilizálására szolgáló tollaslabdát is átvéve.

A civil DJI Phantomok korábbi változatait az Iszlám Állam nem csak felderítésre, megfigyelésre használta szinte a kezdetektől fogva, hanem a drónokról ledobott amerikai vagy orosz/szovjet 40mm-es gránátok pusztítását legtöbb alkalommal meg is örökítették. A mit sem sejtő katonákra 50-100 méter magasságból leejtett gránátok

komoly veszteségeket okoztak,

egy alkalommal egy komp megsemmisítésével egy egész folyóátkelést sikerült meghiúsítaniuk.

Valószínűleg ezen videók hatására kapott további lendületet az Iszlám Állammal sokáig komoly kapcsolatot ápoló Törökország drón programja, amely gyümölcsei az azeri-örmény háborúban „értek be”. Hogy a sufni tuning „bombázók” ellen nem lehetetlen védekezni, azt az orosz használatban lévő Hmeimimi légibázis évek óta sikeres (lég)védelme tanúsítja.

A Phantom típusú civil drónokat kis méretük miatt valóban nehéz érzékelni, azonban egy reguláris hadseregnek hadműveleti területen zavarnia kellene a rádiófrekvenciák többségét, azaz blokkolni a civil hírközlés működését. Hogy miért? Például a Sólyom végveszélyben című film idevágó képsoraiban láthatóak miatt:

egy háztetőn üldögélő kis srác rádióval a kezében

elég volt arra, hogy figyelmeztesse a körözött hadurat az amerikai helikopterek elindulásáról. Ezzel lényegében egymagában okozva a hadművelet kudarcát tettével.

Hadműveleti területen ezért nem működhet a civil hírközlés, így amikor bekapcsolom, a drónok irányítására szolgáló, ismert civil frekvenciákat zavaró berendezésemet a probléma már meg is oldódott. Bár az elektronikai hadviselésben, az oroszokhoz és a kinaiakhoz képest meglehetősen lemaradtak a NATO hadseregek,

ezzel a képességgel már rendelkeznek.

A kifejezetten Irakban (és kisebb mértékben Afganisztánban) rendszeresen alkalmazott távirányítású IED-k (improvizált robbanóeszközök) miatt ugyanis már fel vannak szerelve az amerikai alakulatok zavaróeszközökkel, így a tábornok szavaival „repülő IED-k” sem jelenthetnek gondot. Ezek ráadásul olyannyira elterjedtek, hogy szinte minden Humvee-n és MRAP-on lehet látni az általában a lökhárítókra szerelt hosszú, hengeres antennát, amelyek a közel 10 éve rendszeresített jammerek (zavaróeszközök) részei.

Fotó: NBC NewsWire / Getty Images Hungary A képen jól láthatóak a jammerek hengeres antennái, amelyek jóval vaskosabbak a kommunikációs eszközök botantennáinál.

Szakújságíróként több válasz lehetőség is felmerül a fentiek után. Valószínűleg egy belső használatra szánt, nyíltan propaganda cikket olvashattunk, amely valamilyen komoly beszerzést igyekszik indokolni esetleg az drónok terén ugyancsak aktív Irán ellen 1979 óta folyó pszichológiai hadviselés része a nyilatkozat.