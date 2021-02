Kutyakütyü aranyáron

A magyar Alza áruházlánc sajtóbemutatóján ismerkedhettük meg a Boston Dynamics által fejlesztett Spotot. A robotkutyát az USA-ban többféle feladatra, többek között űrkutatásra szánják.

Nálunk „Alíznak” keresztelték az egy méter hosszú, és több mint 30 kg tömegű robotkutyát, amely különböző minőségű felületeken is képes járni, akár 6 km/h-ás sebességgel is. A négylábú robot kamerákkal érzékeli 360 fokban a környezetét, és legfeljebb 14 kg terhet tud szállítani. A cserélhető akkumulátor 90 percig képes működésben tartani a vízálló eszközt akár esőben is, vagy mérgező gázzal, radioaktív sugárzással szennyezett légkörben.

Ahogy a robotporszívó mára rengeteg háztartás szerves részévé vált, és hamarosan a robotfűnyíró is megjelenik a kertekben, ugyanúgy fog elterjedni számtalan új technológia a háztartások szintjén, hogy szinte észre sem vesszük.

– állítja Takács Csaba, az Alza.hu igazgatója.

Hogy milyen konkrét módon tudja majd „bevetni” Alízt, a robotkutyát az átlag magyar vásárló, az még egyelőre nem világos. Takács Csaba a bemutatón egyetlen példát mondott el: egy nagyobb építkezésen, az emberek számára nem igazán elérhető helyekre tudnak beférkőzni és leellenőrizni az építkezés állapotát. Nincs még egyelőre magyar kereskedelmi ár sem – jelenleg 75.000 dollárért, tehát magyar árfolyamon 22.125.000 Ft.-ért árulják ez elektromos négylábút az USA-ban, ha magyar kereskedelembe kerülne a kutya, akkor erre nyilván még rájön az áfa és a kereskedői rés is.

A sajtóközleményben az Alza így fogalmazott:

"Alíz várható fogyasztói ára egyelőre nem ismert, jelenlegi értéke több tízmillió forint nagyságrendű, a bevezetésig azonban még sok minden változhat a piacon."

Magyarán: jó eséllyel

nem rohanják meg azonnal a magyarok boltokat egy robotkutyáért, amikor végre kapható lesz.

A robotkutyát egy olyan eszközzel irányította az operátor, amely úgy nézett ki, mintha egy Nintendo Switch kézikonzolt egy Xbox One gamepaddal kereszteztek volna. Az eszköz tablet részén a kamerán keresztül érkező feed látható és a kutyát a videójátékokhoz hasonló módon, a karokkal és a gombokkal lehet irányítani. Kár lett volna kihagyni a kérdést, hogy a tűzgombbal lehet lőni-e, de csak azt a száraz választ kaptuk, hogy

A tűzgomb nem csinál semmit.

No de mire képes Alíz?

A magyar női névre keresztelt robotkutyának tényleg elképesztően rugalmas mozgását nehéz szavakkal leírni, viszont a lenti videón, amely a bemutatón készült, ez jól látható. A robotkutya erőteljesebb lökés, vagy rúgás hatására sem dől fel. Ezt a bemutatón a jelenlévő újságírók és Takács Csaba is kipróbálták: a kutya tökéletesen bírta a durva lökéseket is.

A kutya egyébként egyelőre csak egy alap prototípus és különböző módokon lehet továbbfejleszteni, akár extra kiterjesztéseket, kütyüket aggatva rá, illetve különféle szoftvereket, mesterséges intelligenciát lehet írni hozzá. Az egyik felhasználási terület az USA-ban az űrkutatás, hogy nálunk a különféle vállalkozások miképpen használják fel (ha egyáltalán a Spot elterjed), az még a jövő zenéje.

