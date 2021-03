A tökéletes bizonyosságot úgy kell érteni, hogy ez az esemény be fog következni. A múltban is volt rá példa: a Carrington-esemény, amelyet Richard Carrington csillagász jegyzett fel, egy óriási napvihar volt, amely 1859. szeptember 1-jén világszerte látható sarki fényt okozott, és kiütötte a korabeli távírórendszert. Hasonló erejű napkitörés 2012 júliusában történt utoljára, és csak pár napon múlt, hogy nem találta el a Földet.

Az űridőjárás figyelése tehát kiemelt jelentőségű lehet, ezért e téren bevetik a legmodernebb technikát és a mesterséges intelligenciát. Nemrégiben jelent meg egy új modell, amelytől korábbi tudományos vizsgálatok alapján azt remélték, hogy képes lesz szinte tökéletes részletességgel visszaadni a Nap kb. 5400 fokos felszínének, a fotoszférának a mágneses térképét.

Erdélyi Róbert, a Sheffieldi Egyetem, illetve az ELTE csillagászprofesszora és az ő nemzetközi kutatócsoportja, köztük fiatal kutatóként a Nők a Tudományért díjat elnyerő dr. Korsós Marianna a területen áttörésnek számító eredményről számolt be a tekintélyes, Nature Astronomy című folyóiratban: feltérképezték a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazhatóságának határait a Nap mágneses terének előrejelzésében. A szakember szerint

a matematikai és fizikai modellezés pedig alapvető fontosságú. A kutatás az ELTE-n a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program asztro- és részecskefizikai tématerületének keretében és támogatásában zajlott.

Jiajia Liu (Sheffieldi és Queen’s Belfast Egyetem), Yimin Wang (Sheffieldi Egyetem), Xin Huang (Kínai Tudományos Akadémia), Korsós Marianna (ELTE és Aberystwyth Egyetem), Ye Jiang (Sheffieldi Egyetem), Yuming Wang (Kínai Tudományos és Műszaki Egyetem) és Erdélyi Róbert az innovációk bevezetése után bebizonyították, hogy a korábbi tudományos elképzelésekkel szemben kritikával és roppant óvatosan szabad csak felhasználni az MI-modell adatait a napfelszíni mágneses tér szerkezetének előrejelzésére.

A kutatók hozzátették: eredményüket a jelenleg ismert fizikai modellek is alátámasztják, hiszen a magnetohidrodinamika elmélete kimondja, hogy a kromoszféráról és a koronáról készült megfigyelések nem nyújtanak elegendő információt a részletes fotoszférikus mágneses térszerkezetekről.

A professzor szerint ha a globális Covid–19-járvány rizikófaktora egy, akkor az űrviharoké körülbelül nyolcvan.

Ez egy becslés csupán, tehát nem árt óvatosan kezelni. Egy komolyabb űrvihar körülbelül 2,5-2,7 ezer milliárd dollár gazdasági kárt tud okozni becslések szerint. A Covid–19 azért szerencsére ennek még a közelében sincs, és remélhetőleg nem is lesz – bár egyesek hasonló nagyságú kárt jósoltak. És akkor az emberélet-veszteségről meg nem is beszéltünk. Ha például a Covid–19 el is éri a 100 milliós határt (reméljük, nem fogja), addig egy – a Carrington-eseményhez hasonló – űrvihar több milliárd emberéletbe is kerülhet