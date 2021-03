Hi-tech védelmet ígérnek az okosmaszkok

Amikor nem otthon vagy a munkahelyünkön vagyunk, a nap most már jelentős hányadában rajtunk van a koronavírus terjedését megelőző és gátló maszk, így kézenfekvővé vált, hogy ha már „muszájból” az arcunkat takarja, akkor legalább egyéb funkciókkal is felvértezzék.

Korábban csak valamilyen vicces ábrával, vagy divatosabb, dizájnosabb külsővel próbálták kicsit megdobni a maszkokat, most viszont technológiai extrákkal is igyekeznek ezeket hasznossá tenni. A BBC több ilyen „okosmaszkot” is összehasonlított. Ezeket sajnos Magyarországon még nem lehet kapni, külföldről kell megrendelni, viszont utolsónak írtunk egy magyar termékről, a KC maszkról is.

Maskfone (Forrás: Maskfone)

Maskfone

Elég esélyes, hogy ön is próbált már maszkban telefonálni, és bizony rosszabb a hangminőség az elvárhatónál (különösen, ha nagy a külső zaj). Ezen próbál segíteni a Maskfone, amelyben beépített mikrofon található, és egy fülhallgató van rácsatlakoztatva –

mindkettő bluetooth segítségével csatlakozik az okostelefonunkhoz.

Így kényelmesen tudunk telefonálni, és a maszkba integrált gombokkal még a hangerőt is meg tudjuk változtatni.

A gyártó szerint a telefonhívások során körülbelül olyan lesz a hangminőség, mintha maszk nélkül beszélnénk, ez pedig így védettséget is ad, hiszen sokan a nehezebben érthető beszéd miatt egy laza mozdulattal leveszik telefonálás közben a maszkjukat, ami magukra és másokra is veszélyt jelenthet.

A maszkot ráadásul mosógéppel is kimoshatjuk, kivéve a szűrőt, amelyet viszont cserélhetünk, amikor szükségünk van rá.

AirPop

Olyan videójátékokban, mint például a Metro túlélő-horrorsorozat, már megszokott motívum, hogy a maszk és a külvilág különféle paramétereit folyamatosan ellenőrzi az általunk viselt maszk, illetve figyelmeztet arra is, amikor ki kell cserélni a szűrőt. (A Metro Exodus-ban például ha nem cseréljük ki az elhasznált szűrőt a maszkunkban, akkor meghalunk.) A való világban ez sci-finek számít – legalábbis idáig annak számított.

Az AirPop nevű gyártó Active+ Smart Mask terméke a benne elhelyezett elektronika segítségével statisztikákat készít a maszkviselés időpontjairól és időtartamáról, figyeli a légzést és a levegőminőséget, illetve figyelmeztet, mikor piszkolódott már el a szűrő annyira, hogy ki kell cserélni.

A retinánkban megjeleníthető adatok azért még továbbra is csak a Cyberpunk 2077-ben lehetségesek, viszont az okostelefonunkra feltöltött mobilappban ezeket nagyszerűen követhetjük. Ezzel az appal tudjuk leszkennelni a szűrő csomagolásán található QR-kódot is, így ellenőrizhetjük, hogy a szűrő a maszkhoz való és nem hamisítvány.

A maszk egyébként állítólag nemcsak a levegőt szűri, hanem véd a ráfröccsenő szennyező folyadékoktól is – nyilván mosható is. Emellett pedig a szmogtól vagy rossz levegőtől is védi a felhasználót – ellentétben a legelterjedtebb egyszerű sebészi maszktól, ami természetesen ilyesmire nem alkalmas.

UVMask

Az elég bumfordinak tűnő UVMask

az ultraibolya fényt használja a levegő sterilizálására.

Úgy fejlesztették ki, hogy növelje a maszk hatékonyságát és eredményességét a könnyen terjedő káros szennyeződések és vírusok ellen.

Ez a rendszer 2 tiszta ultra-intenzitású UV-C fényt használ, amely a bekerülő levegőt kevesebb mint 0,1 másodperc alatt megtisztítja. A gyártó szerint konkrétan egy másodperc alatt akár 6–10 liter levegőt is képes megtisztítani.

Emellett a maszk kemény fedeles elülső héja ellenáll a cseppeknek és a karcolásoknak, így megvédi a szűrőt és a maszk belső részét az esőtől is. Ezenkívül két nagy teljesítményű akkumulátorral rendelkezik, amelyek hatórás folyamatos használatot tesznek lehetővé egyetlen feltöltéssel.

A BBC videója szerint a maszk a bumfordi külső ellenére meglepően kényelmes, egyedül a zaj kicsit zavaró, amelyet kiad, illetve csiklandozza az orrnyerget az ott kiáramló levegő.

Project Hazel (Forrás: Razer)

Project Hazel

Ez az FFP2-es kategóriájú maszk egyelőre külföldön sincs kereskedelmi forgalomban, még csak prototípus, és az amerikai hatóságok engedélyére vár, ahol majd gyártani fogják.

A videójátékos eszközöket (professzionális egér, fejhallgató stb.) gyártó Razer elképzelése szerint a Hazel újrahasznosított műanyagból készül majd, amit szintén víz- és karcállóra terveztek. A készüléket emellett átlátszóra tervezik, így

látni lehet a viselője száját, amikor beszél, illetve a diskurzus közben az érzelmi reakcióit is.

A Razer azt állítja, hogy a maszk két oldalára tett légnyílások – amelyek kívül RGB LED-világítást kaptak – a levegőben lévő részecskék 95 százalékát ki tudják szűrni, így természetesen a koronavírust is. Miközben kívülről beáramlik a „hideg” levegő, azon keresztül a kilélegzett levegő is távozni tud.

Emellett a légnyílásokban ventilátorok segítségével távozik ki-be a levegő. Ezek a ventilátorok levehetők és feltölthetők, az viszont még nem világos, mennyi ideig használhatók, és hogyan figyelmezteti a maszk viselőjét, hogy itt az idő új szűrőt rakni a készülékbe.

KC-maszk: a „magyar ráadás”

A fenti maszkokat mind külföldön gyártják, és arról sincs információ, hogy egyáltalán forgalmazni fogják-e ezeket a jövőben nálunk is, viszont készült már magyar fejlesztésű maszk is, a KC Struktur nevű cég forgalmazásában.

a Magyarországon kifejlesztett és gyártott maszk

a gyártó szerint 99,98 százalékos hatékonysággal szűri a koronavírust, annak különféle mutánsait és a hasonlóan kisméretű vírusokat is.

A maszkot Mosonmagyaróváron gyártják, és tavaly év végén hitelesítette az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A sorozatgyártás tavaly december elején indult. Csősz Botond, a vállalkozás egyik tulajdonosa állítása szerint havi 20 000 darab a maximális gyártási kapacitásuk, és eddig mintegy 6000 maszkot adtak el az újabb típusból, a külföldi terjeszkedés nyomán viszont nagymértékű bővülésre számítanak.

A maszk legújabb verziója már kétfilteres, megkönnyítve a ki- és belégzést, és a környezetet is védve. A szilikon hatású anyagból és termoplasztikus elasztomerből készült maszktestű KC-maszk már megkapta az európai uniós PPE-R III. kategóriájú hitelesítést is. Ennek köszönhetően „légzésvédelmi félálarcként” árulható a termék, és készítői már azon munkálkodnak, hogy orvostechnikai eszközként is bejegyeztessék.

A maszk emellett bőrbarát és újrafelhasználható is, ugyanis a maszktestet fertőtlenítőszerekkel vagy kifőzéssel is lehet fertőtleníteni, ez pedig nagy segítség az egészségügyben

– hangsúlyozta a cég másik társtulajdonosa, Csősz Boglárka. Állítólag orvosokkal is tesztelték a maszkot, akik megjegyezték még pozitívumként, hogy a KC-maszkot használva nem párásodik a szemüveg, továbbá a maszk kialakítása miatt nem is esik le a szemüveg, ha például lefelé néz a maszk viselője.

Magyarországon jelenleg a cég webshopjában érhető el a maszk, amelynek ára 16 500 forinttól kezdődik.