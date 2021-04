Amikor a Parlamentnél akad el az Ever Given óriáshajó

Mint megírtuk, néhány napja kiszabadították a tajvani Evergreen Marine által üzemeltetett Ever Given nevű óriáshajót, amely a Szuezi-csatornában elakadva vesztegelt napokon keresztül.

Azt, hogy pontosan mitől fordulhatott keresztbe, egyelőre vizsgálják, addig is azonban néhány kreatív weblapkészítő összehozott egy oldalt, ahol kedvünkre fordíthatjuk a hajót jobbra-balra a világ bármely vízén. Így megtudhatjuk azt is, hogyan festene a jókora konténerhajó hazánkban.

Itt tudja megnézni, hogyan helyezkedne el a hajó a Dunán a Parlament előtt, alábbi galériánkban pedig azt is láthatja, hogyan festene a Margitszigetnél, a Tisza-tavon, egy hortobágyi halastóban és a Balatonban:

5 Galéria: Ever Given Magyarországon Fotó: evergiven-everywhere.glitch.me/

Az Ever Given különös esete egyébként a mémgyárosokat is megihlette, erről készült összeállításunkat itt találja.