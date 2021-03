A hajó, ami megállította a világot

Az Ever Given teherhajó különös esete nemcsak vicces képeket ihletett, de feltámasztotta a játékos mémalkalmazások műfaját is.

Március 23-án, egy különösen erős homokviharban a partnak ütközött és keresztbe fordult a Szuezi-csatornán a Golden osztályú konténerhajó, az Ever Given. A 400 méter hosszú, gigantikus, 18 300 konténert szállító teherhajó elállta a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát, ami csak hat nappal később szabadult fel.

A blokád ideje alatt 396 hajó torlódott fel a csatorna bejáratánál, mintegy kétszáz kilométer hosszan. Mindez 10 milliárd dolláros kiesést eredményezett a világ kereskedelemben, ami 0,2–0,4 százalékkal veti vissza a globális növekedést.

Az Ever Given kiszabadításának története egyszerre volt óráról órára követhető, izgalmas folyamat és példázat a globális logisztika sebezhetőségéről. Egy technikai válság volt, amely internetes mémek terén a szokásos karikatúratermelésen túlmutató jelenségeket – például játékokat – is produkált.

A név

Mielőtt fejest ugrunk a vicces képekbe, érdemes felidéznünk a történet egyik mellékszálát: minden újság megkapta az olvasóitól, hogy sajnos elírták a hajó nevét, tudniillik ott virít az oldalán emeletesház-méretű betűkkel, hogy Evergreen. Ez a hajót üzemeltető tajvani céget, az Evergreen Marine-t hirdeti mozgó tengeri óriásplakátként, ami mellett apró betűvel ott áll, hogy Ever Given. Nem teljesen kézenfekvő módon tehát mégis az utóbbi a hajó neve.

Godzilla és a skandinávok

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a digitális népművészek először is belemártják a talált tárgyat a popkulturális őslevesbe: az Ever Givent beillesztik a Gyűrűk Urába, és megjelenik rajta a japán óriásszörny, Godzilla is. A történteknek megfelelő eposzi környezet ez, de itt meg is állt a dolog – a szokásos, csuklóból jövő Star Wars-poénokkal nem is találkoztunk.

Ami figyelemre méltó, hogy a teherhajó története túllépett a képeken, és alig egy hét alatt játékokban is megjelent. Ez a mémeknél korábban volt jellemző, a könnyed a flashjátékok korszakában.

Az örökzöldek

Az első és leghasznosabb alkalmazás az Ever Given Ever Ywhere (Ever Given mindenütt) lényegében egy módosított online térkép, ahol a nekünk tetsző helyre, például magyar folyókra helyezhetjük az elakadt teherhajót. A térkép itt található.

Emellett aki akarja, gépen repülhet fölé a Microsoft Flight Simulator 2020-on. Az elakadt hajó természetesen nem a hivatalos játék része, hanem a repülőgép szimulátor körüli szakavatott módosító közösségnek köszönhető. A jelenség az alábbi videón tekinthető meg:

Aki viszont nem bírja a repülést, megpróbálkozhat a hajó kiszabadításával a Suez Canal Bulldozer nevű játékban, amely itt indítható. Utóbbival kapcsolatban olyanoktól várunk olvasói leveleket, akik sikeresen kiszabadították az Ever Givent.

Ennél nagyobb energiabefektetéssel is szerezhet magának kudarcélményt, aki kipróbálja a CNN játékát, ami egy szuezi átkelés szimulációja, amelyben a játékos a gőzt és a kormánylapát állását beállítva próbálkozhat a csatornán. A játék segítségével személyes tapasztalattal is érthetővé válik, hogy a hajók irányítása egy hozzértést igénylő szakma.