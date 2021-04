2025-re készülhet el az új orosz űrállomás első modulja

2025-re készülhet el az Oroszország által épített új űrállomás első modulja – írja a Sputnik News.

Az első modul az a Tudományos Energia Platform (SPP) lesz majd, amelyet eredetileg az Nemzetközi Űrállomásra (ISS) szántak volna az oroszok. Az egység az állomás energiatermeléséért lesz felelős.

A Roszkozmosz orosz űrügynökség a hétvégén jelentette be, hogy Oroszország 2025-től kezdve kivonul a Nemzetközi Űrállomásról, valamint hogy ennek pótlására egy saját bázist hoznak létre. Döntésüket azzal indokolták, hogy az űrállomás elavult és egyre gyakrabban lépnek fel hibák a működésében.

Egyes értesülések szerint az is elképzelhető, hogy az oroszok a saját bázisuk még a kínaiakkal közösen is létre fognak hozni egy másik állomást.

Kiss László, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója az InfoRádiónak elmondta, hogy a nemzetközi űrállomás valóban elavult már és a megalkotásakor sem számítottak arra, hogy ilyen sokáig üzemben fog maradni. „Senki nem gondolta azt, hogy ilyen hosszú ideig működni fog,és 2024-2025 fordulóján a jelenlegi működő egységek ténylegesen közel jutnak a stabilitásuk határához” – mondta a szakértő.

Kifejtette azt is, hogy az űrállomás gyakorlatilag az emberiség valaha készült legdrágább eszköze (miközben nem sok profitot termel).

Ez egy hatalmas nagy pénznyelő

– összegezte véleményét a Nemzetközi Űrállomásról.

Hozzátette: az oroszok döntésében az is szerepet játszhatott, hogy nemrég volt Jurij Gagarin híres úrrepülésének a hatvanadik évfordulója, és ez is emlékeztethette őket arra, hogy saját erőből is tudnak boldogulni az űrpolitikában.

Az oroszok a szovjet érában több saját űrállomást is építettek. Ezek közül a Mir volt az utolsó, amelyet szintén közel húsz évvel ezelőtt, 2001 március 23-án semmisítettek meg irányított zuhanással a légkörben a Csendes-óceán felett.