A DeepL már tud magyarul is

Huszonhárom nyelven is beszél a DeepL nevű webes fordítóprogram, amely immár magyarul is megtanult, és sok szempontból jobbnak tűnik, mint a Google Fordító.

2017 óta érhető el DeepL, amely, ha mennyiségben nem is (a DeepL jelenleg 23 nyelvet ismer, a Google Translate 109-et), de minőségben jobbnak tűnik, mint a Google Fordító.

Persze nehéz egészen egzakt módon meghatározni, melyik a jobb a kettő közül, de a szövegek fordítása pontosabban, jobban érthető, szebben megfogalmazott mondatokat eredményez magyar nyelven is.

A leghosszabb magyar szó fordítása (DeepL)

A magyar mellett az angolról franciára fordítást is leellenőriztem, és egyértelműen jobbnak tűnik a fordított szöveg minősége, nincsenek félreértelmezések, a szövegkörnyezet ellenére is (sokszor viccesen) rosszul értelmezett szavak, mint a Google Fordító esetében.

Csillagos ég helyett 5000 karakter a határ itt is

Vannak azért itt is limitek. A Google Translate-nél is hosszabb szövegek esetében meglehetősen bosszantó határ az 5000 karakter, amit a DeepL sem lép át. Még szerencse, hogy a Word docx és a Powerpoint fájljait is fel lehet tölteni. Ezekért viszont három feltöltött dokumentum után fizetni kell (különböző havi díjas konstrukciók vannak), míg a Google Fordító teljesen ingyenes.

Sokat javult egyébként a Google Fordító is az utóbbi időkben, köszönhetően annak is, hogy a felhasználók folyamatosan javíthatják a jobb verziókat, és elküldhetik a Google Fordítónak azokat, ami így „tanulhat” az új verziókból. Korábban is használtam (főleg francia fordításra) más, jobbnak tűnő fordítószoftvereket, de azoknál nem volt egyértelmű, hogy minden tekintetben jobbak-e, mint a jó öreg Google Fordító. Meglátjuk, hogy hosszú távon melyik fordítószoftver lesz a befutó – mi, felhasználók ezzel a felfokozott versennyel csak jól járhatunk.

Kipróbáltuk egyébként a leghosszabb magyar szó (eltöredezettségmentesítőtlenítetthetetlenségtelenítőtlenkedhetőiteknek) lefordítását, és bár ezzel persze mindkét fordító megkínlódott, érdekes módon itt még mindig a Google Fordító állt némileg közelebb az eredeti értelmezéshez.