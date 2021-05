A Pentagon postafiókcégéé az internet legnagyobb darabja

Az internet elterjedésekor évekig ment a vita, hogy a hálózat egy katonai találmány vagy valami egészen más. Akkor eldőlni látszott a kérdés, hogy elsősorban az egyetemek közötti információmegosztásból nőtte ki magát életünk szerves részévé. Ettől függetlenül makacsul tartja magát az a vélekedés, hogy az ARPANET-et a Pentagon egyértelműen katonai célokra hozta létre, és a mai napig jelentős mértékben felügyeli. Erre utalt Dmitrij Medvegyev orosz politikus is, aki egy februári üzenetében bejelentette, Oroszország felkészült arra, hogy amerikai szankciók nyomán elvágják a globális internettől. Egy friss hír új megvilágításba helyezi azokat a véleményeket, amelyeket korábban sokan összeesküvés-elméletnek tartottak. A meglehetősen bizarr történetet a Techxplore hozta nyilvánosságra.

Március végéig tartott, míg végül a Pentagon hajlandó volt nyilatkozni a gyanúsan Joe Biden elnök hivatalba lépésének napjára időzített akció okairól. A hivatalos magyarázat nyomán beindult a szakértők fantáziája, ugyanis a közel 175 millió első generációs és eddig kihasználatlan címnek már csak az értéke sem kicsi. Darabját minimum 25 dollárért (7500 forintért) árulják a ritka árverések egyikén.

Stratégiai tartalék, kibergyepü

Most erre a nagyjából 4,4 milliárd dollár névértékű, a végtelennek gondolt internet közel 4 százalékát kitevő kiaknázatlan kincsre egy floridai bankfiók emeletén postafiókot bérlő mikrovállalkozás tette rá a kezét, tendereztetés nélkül. A Kelet-Európában szocializálódottak ezen már csak a szemöldöküket sem emelik meg, de hát az Egyesült Államok nem egy banánköztársaság. A történetet felgöngyölítő Associated Press több megkeresésére sem válaszolt a 2020 szeptemberében alapított Global Resource Systems.

Ez hihetetlen, ez a legnagyobb sztori az internet történelmében. A Pentagon által jelenleg használt terület kétszerese!

– mondta Doug Madory, a Kentik internetanalízis igazgatója.

A szakma hónapokon át tartó kérdésözönére az amerikai Védelmi Minisztérium egy semmitmondó nyilatkozattal reagált, amely szerint céljuk

a Pentagon által kezelt IP-címek jogosulatlan használatának megakadályozása, értékelése és elemzése. Egyúttal a globális versenytársak által behatolásra lehetőséget adó sérülékenységek azonosítása.

A nyilatkozat azonban nem említi, hogy ebbe az új kezdeményezésbe külső vállalkozókat is bevontak-e. A Pentagont ugyanis időről időre erről a saját, de használatlan területről támadják külső behatolók, különösen mióta hiány van az első generációs internetcímekből. A 2011-ben beállt hiány miatt egy-egy ilyen cím ára 25 dollárnál kezdődik. Madory szerint az eddig felügyeletlen címek fokozottabb ellenőrzésével egyszerűbb lesz kivédeni az innen érkező támadásokat, és ha a mikrovállalkozás tényleg értékesíti a területet, az amerikai fegyveres erők óriási mennyiségű háttérforgalmat tudnak gyűjteni, ami rendkívül hasznos az esetleges fenyegetések elemzésének szempontjából.

Más kibervédelmi szakértők szerint az újonnan bejelentett címkezelő vállalkozás célja olyan csapdák létrehozása, amelyek magukhoz vonzzák a gyengén védettnek tűnő számítógépeket kereső hackereket.

Az internet legnagyobb darabja egy kézben

A Pentagon szóvivője ugyanakkor nem adott választ arra a kérdésre, miért választotta a védelmi minisztérium a frissen alapított Global Resource Systems LLC-t a feladatra.

Hogy ennek mi az oka, azt az újságírókhoz hasonlóan a szakértők sem értik

– tette hozzá Paul Vixie, aki évtizedekkel ezelőtt közreműködött az internet létrehozásában, egész pontosan az elnevezések megalkotásában.

Mint azt már említettük, a postafiókra bejegyzett cég az Associated Press hírügynökség egyetlen megkeresésére sem válaszolt, sőt még az interneten sincs fent, bár a grscorp.com domén a birtokában van. A delaware-i tulajdonossal rendelkező vállalkozást egy Beverly Hills-i ügyvéd jegyezte be. Ez utóbbi azért is furcsa, mert a Global Resource Systems LLC most az internet nagyobb része felett rendelkezik, mint a China Telecom, az AT&T vagy a Comcast.

A Darpa beszállító

A nyomozás során egyedül egy kiberbiztonsággal, internetes megfigyeléssel foglalkozó illető személyazonosságára derült fény, aki a Packet Forensics tulajdonosa is. A cég közel 40 millió dollárnyi (12 milliárd forintnyi) nyilvános állami megrendelést kapott az elmúlt tíz évben olyan megbízóktól, mint az FBI vagy a Pentagon, és saját és titkos fejlesztési részlege a Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency). A Raymond Saulino nevezetű személyt keresve az újságírók megpróbálták felvenni a vállalkozással a kapcsolatot, de csak egy korábbi kollégájáig, az ugyancsak kiberhírszerzési és biztonsági területen tevékenykedő Rodney Joffe-ig jutottak. Ő csak annyit volt hajlandó elárulni, hogy úgy tudja, Saulino már visszavonult.

Ráadásul a cég maga is gyanús. A Global Resource Systems neve közel egy évtizeddel ezelőtt egy spambotrányban is felmerült, és ennek következtében a vállalkozást fel is számolták. Bár tény, hogy a 2011-es esetben egy részvénytársaságról volt szó, a jelenlegi pedig egy kft., azonban mindkettőt ugyanarra a Fort Lauderdale-i címre jegyezték be. Szakértők egybehangzó véleménye szerint az egész eset bűzlik, és érthetetlen a Ray Saulinóhoz, valamint a lejáratott névhez köthető felületesség. Véleményük szerint ha a szervezők komolyan gondolták volna, hogy elrejtik a történetet a közvélemény elől, nem használták volna egyiket sem.

Újabb csavar a történetben, hogy a Pentagon nem jelezte, hogy értékesítené az óriási mennyiségű cím akár csak egy részét is, amint azt Russell Goemaere szóvivő az AP-nak is megerősítette.

