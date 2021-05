Az AstraZeneca és a Pfizer kombinálása a legjobb megoldás?

Biztonságosnak és igen hatásosnak találta egy spanyol kutatás azt, ha az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájának első dózisa után másodjára a Pfizer/BioNTech oltását adják be az embereknek.

A SEMLEGESÍTŐ ANTITESTEK MENNYISÉGE HÉTSZERESÉRE NŐTT A PFIZER-DÓZIS UTÁN, AMI JELENTŐSEN NAGYOBB, MINT A MÁSODIK ASTRAZENECA-VAKCINA BEADÁSA UTÁN látott DUPLÁZÓDÁS.

Az immunológiában régóta ismert a kombinálás módszere, amelyet a szaknyelv heterológ prime-boostnak nevez. A különböző hatásmechanizmussal rendelkező vakcinák különböző módon támadhatják a koronavírust, így hatásuk akár össze is adódhat.

Ez a megközelítés jelenleg is használt az ebolavírus elleni harcban is. Ennek célja a hatékonyság növelése, és különösen az úgynevezett T-sejtes immunitás elérésében lehet jelentősége, amelynek szerepe az egymás után megjelenő mutáns, illetve variáns vírusok elleni harcban lehet fontos.

A módszer azonban kétségkívül alkalmas lehet a mellékhatások csökkentésére is.

A vakcinák esetében tapasztalt mellékhatások ugyanis sokszor egy-egy vakcina egyik konkrét összetevőjére vezethetők vissza. Az AstraZeneca védőoltása esetében például a ritka, de rettegett vérrögképződést német szakemberek a vakcinában található EDTA-ra vezették vissza. A Pfizer/BioNTech oltásában viszont nincs EDTA, így ha az AstraZeneca oltását ezzel kombináljuk, feltehetően kisebb lesz az esély erre a konkrét mellékhatásra.

Ezt megerősíteni látszanak a spanyol adatok. 670 olyan, 18 és 59 év közötti önkéntest toboroztak, aki már megkapta az első AstraZeneca-adagját, valamint körülbelül 450 olyat, aki a Pfizerből kapott egy dózist, és a két oltást kombinálták, vagyis egyet-egyet kaptak a páciensek az AstraZeneca-, illetve a Pfizer-vakcinából. A résztvevők alig 1,7 százaléka számolt be mellékhatásokról, amelyek enyhe fejfájást, izomfájdalmat és általános rossz közérzetet jelentettek – mondta el a kutatás egyik vezetője.

Ez sokkal alacsonyabb, mint ha a kérdéses oltásokból két dózist kaptak volna.

A kérdést pontosan e két vakcina esetében jelen pillanatban önkénteseken végzett klinikai tesztekkel Angliában is vizsgálják, amiről korábban mi is tudósítottunk. A vizsgálatok eredménye hatékonyság és biztonságosság tekintetében néhány hónap múlva várható. Úgy tűnik, mindezt a francia hatóságok meg sem várják. Ott ugyanis már meg is született az állásfoglalás, hogy 55 éves kor alatt azoknak a pácienseknek, akik AstraZeneca-oltást kaptak, második adagként már a Pfizer vagy a Moderna oltását javasolja az Haute Autorité de la Santé (HAS).

Ennek akár logisztikai jelentősége is lehet, mivel néhány országban felfüggesztették az AstraZeneca-oltás használatát. Ha azonban mód van annak biztonságos alkalmazására, amely ráadásul felülmúlja az eredetileg tapasztalt hatásosságot, akkor a kombinálás életképes alternatíva lehet. Így nem veszne kárba sok millió adag oltás, és többen válhatnának mielőbb védetté.

A szerző allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

(Borítókép: Az AstraZeneca és a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni oltóanyagai. Fotó: Thomas Samson és Ina Fassbender / AFP)