Tenger alól szól a bálnaének

Víz alatti bombadetektorok révén fedezték fel a törpe kék bálnák új populációját Ausztrália partjainál, az Indiai-óceánban az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem szakemberei. A Scientific Reportsban publikált tanulmány vezető szerzője, Emmanuelle Leroy szerint a veszélyeztetett kék bálnák legkisebb alfajának képviselőit rendkívül nehéz felkutatni, mivel nagyon ritkák és hatalmas területen élnek szétszóródva.

Az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete (CTBTO) 2002 óta használ fejlett, víz alatti mikrofonokat az esetleges atombombatesztekből eredő hanghullámok észlelésére.

Az óceán egyéb hangjait is rögzítő felvételek a tudósok számára is hozzáférhetők a tengertudományi kutatásokhoz. Az ausztrál szakemberek az adatokat tanulmányozva figyeltek fel egy szokatlanul erős hangra: egy bálnaénekre, amelyet korábban már észleltek a felvételeken, ám továbbra is csak keveset tudtak róla.

A bálnaének szerkezetének, frekvenciájának és ütemének alapos tanulmányozása révén rájöttek, hogy a törpe kék bálnák egy olyan csoportjához köthető, amelyet még nem azonosítottak a térségben.

Noha a kutatók biztosak az eredményeikben, Leroy szerint lehetetlen megerősíteni a felfedezést vizuális megfigyelés nélkül, ami bonyolult és költséges vállalkozás lenne egy ilyen rejtélyes állat esetében, ezért nem valószínű, hogy a közeljövőben sikerül igazolni a megállapításukat.

A felfedezés mindenesetre hatalmas hír a tengeri élővilág védelme szempontjából, mivel a kék bálnák a kihalás szélére kerültek a túlhalászat miatt a 20. században – számolt be a felfedezésről az MTI.