Ő a McDonald's legfőbb krumplibeszállítója

Bill Gatesről érdekes dolgok derültek ki mostanában.

Először az, hogy eddig felhőtlennek tűnő házassága mégsem volt felhőtlen.

Majd az, hogy minden évben heteket töltött volt barátnőjével,

a Microsoftnál pedig kolleganőit zaklatta,

és a pedofil Jeffrey Epsteinnel is közeli kapcsolatban állt.

A techguru a számítástechnikán, a világ vakcinákkal történő megmentésén és az eddigieknél tisztább energiatermelésen kívül a földművelés iránt is érdeklődik, és úgy tűnik, nem csak hobbiszinten.

Bill Gates ugyanis az Egyesült Államok legnagyobb magánföldbirtokosa.

Az ország 18 államában vannak szántóföldjei, amelyek közül a legnagyobb Louisiana államban található, és akkora méretű, hogy a világűrből is jól látható. A FOX Business szerint Gates fokozatosan egyre több és egyre nagyobb, főként mezőgazdasági földterületet vásárolt, és mára – a jelenleg még feleségével közös befektetési cégén keresztül – Amerika legnagyobb földbirtokosává vált. Sőt, birtokai révén Gates a McDonald's legnagyobb burgonyabeszállítója.

Jó befektetésnek tartottam. Mindennek nincs köze a klímaváltozással kapcsolatos tevékenységemhez

– ennyi volt a magyarázat Gates részéről, amikor földjeiről kérdezték a Reddit fórumán. Aztán annyit azért mégiscsak hozzátett, hogy az átlagosnál hatékonyabb növénytermesztéssel megakadályozhatják az erdőirtást, és Afrika klímagondjain is segíthet ezzel, illetve a jelenleginél olcsóbb biodízel-üzemanyag kifejlesztésével szintúgy foglalkoznak. Ő is érezte, hogy a McDonald's beszállítójának lenni nem feltétlenül egyezik azzal a képpel, amit magáról szeretett volna kialakítani.

A fórum kommentelői szétszedték Gates válaszát, és több logikus kérdést is feltettek neki, többek között azt, hogy miért nem alakítja vissza inkább erdővé a hatalmas földterületet, ha már a klímaváltozás miatt aggódik, illetve hogy megújuló energiaforrásokból látja-e el farmjai szükségletét?

A fenti volt egyébiránt az első eset, hogy Gates nyilvánosan beszélt földbirtokairól, ha igen szűkszavúan is. Gatesről egyébként közismert, hogy szereti a hamburgert, de nem a McDonald'stól, hanem a Washington állambeli Burgermasters gyorsétteremlánctól szerzi be a harapnivalót. A földvásárlástól szemmel láthatóan nem ment el a kedve, tegnap is újabb farm vásárlását kezdeményezte, amikor – ugyancsak Washington államban – egy árverésen 200 millió dollárnál is többet kínált egy gigantikus földterületért.

(Borítókép: Bill Gates 2019-ben. Fotó: Paul Best / Getty Images)