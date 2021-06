Mit várhatunk a héten bemutatkozó Windows 11-től?

Alapvető vizuális változás és jobb ARM-támogatás érkezik, 1995 óta először pedig a Start menü is új helyre kerül – több információ is kiszivárgott a Windows 11-ről.

Korábban a redmondi cég azt mondta, hogy a Windows 10 lesz az utolsó nagy frissítés, amiből arra lehetett következtetni, hogy nem lesz új operációs rendszer a Microsofttól, csak a 10-es különböző módon frissített iterációi érkeznek majd. Ennek ellenére az elmúlt napokban az internetre felkerültek a 11-es rendszerről készült képernyőfotók, videók és egy fejlesztőknek szánt előzetes verzió is, majd a Microsoft bejelentette, mikor nyugdíjazzák a Windows 10-et.

Június 24-én, magyar idő szerint délután 17 órától tart Windows Event néven online bemutató eseményt a Microsoft, ahol várhatóan a Windows 11 hivatalos bejelentése is megtörténik majd.

Múlt héten azonban a kínai Baidura felkerült a 11-es rendszerről pár képernyőfotó, amely futótűzként kezdett terjedni, és hamarosan megjelentek a videók, animációk, később pedig maga a rendszer is.

Windows 10X helyett 11

A korábban Sun Valley kódnéven futó UI-frissítés és a többkijelzős, hordozható eszközökre szánt, majd nemrégiben a Microsoft által a termékstratégia átalakítása következtében elkaszált Windows 10X rendszer egyvelege a Windows 11 felhasználói felülete.

Több helyen komolyabb változtatásokat eszközöltek, a Start menü például alapértelmezetten nem a bal alsó sarokban, hanem a macOS vagy Chrome OS rendszerhez hasonlóan középen helyezkedik majd el a tálcán. A fejlesztői verzió tesztjeiből kiderült az is, hogy amennyiben a centralizált elrendezés nem tetszik a felhasználónak, lesz lehetőség visszatérni a bal oldalra sorolt Start menühöz az alapértelmezett beállítások megváltoztatásával.

A tálca közepére húzott Startot a Windows 10X egy korábbi bemutatója során már láthattuk, ám a 10X-et érintéssel vezérelt hordozható eszközökre szánta a Microsoft, nem asztali gépekhez.

A Start menü elhelyezésén kívül annak felépítése is megújul. Jelenlegi formájától nagyban eltérő, élő csempék nélküli, egyszerűsített és könnyebben átlátható megjelenést kap a felület. A különböző, leggyakrabban használt alkalmazásainkat továbbra is kitűzhetjük, látjuk majd a legutóbb megnyitott alkalmazásainkat, gyors hozzáférést biztosító gombot tűzhetünk ki mappákhoz, programokhoz és különböző beállításokhoz is. A jobb sarokban találunk majd egy gombot, amellyel az összes telepített program listáját hívhatjuk elő.

A főkapcsoló is változik, a Start bal oldalán csak a profilváltásra szolgáló gombok maradnak, a gép gyors leállítását, újraindítását vagy altatását a Start jobb alsó sarkában kell majd keresnünk.

Kikerül a Startból és külön helyet kap a tálcán a kereső, ugyanakkor ha elkezdünk gépelni, miközben a Start nyitva van, vagy nyomva tartjuk a Windows gombot, miközben bárhol vagyunk a rendszerben, az ugyanúgy elindítja a keresést.

A változtatások mellett két új alapértelmezett ikon is megjelenik a tálcán a Start mellett; az egyik a widgeteket tartalmazza. Ezek egyelőre befejezetlennek tűnnek, ám mivel korábban voltak róla pletykák, hogy a Windows-widgetek visszatérhetnek,

a 11-es rendszerről kiszivárgott anyagok előrevetítik, hogy mire lehet számítani widgetügyben.

A másik új ikon parancs a Csettintés (Snap) funkcióhoz – ezzel az összes megnyitott alkalmazást szétdobja a rendszer a kijelzőn a jobb átláthatóság érdekében. A funkció hasonlóan működik a korábbi Feladat nézethez, annak egy lecsupaszított, könnyebben átnézhető változata.

A korábban említett macOS és Chrome OS vizuális megjelenésére hajazó formavilágot kapnak a Windows 11 menüpontjai és ablakai is. A nem teljes képernyőn megnyitott programok lekerekített sarkú ablakokban jelennek majd meg. Az ablakok rendezése is változik kicsit, a Windowsból korábban már ismert módszer mellé, amelyben a képernyő szélére húzással rendezhettük egyszerűen az ablakokat osztott nézetbe, mostantól a teljes kijelző ikonra történő jobb klikkel hat választható lehetőséget ajánl fel a rendszer.

Bár nem újdonság, hisz a Windows 10-ben is megjelent már a sötét mód, az előzetes változat alapján úgy tűnik, hogy a 11-es rendszerre csiszoltak rajta, és egy sokkal kifinomultabb, szemkímélő módot használhatnak az emberek.

Hatékonyabbak lesznek a többmagos heterogén processzorok

A mobiltelefonok és táblagépek piacán évek óta használt, a PC-k piacán az elkövetkező években elterjedésnek induló többmagos heterogén chipekhez is alkalmazkodik a Windows 11.

Ezek a CPU-k több teljesítményorientált, erős, de magas fogyasztású és ugyanennyi gyengébb, de jóval alacsonyabb fogyasztású processzormagot használnak, ezek között pedig a rendszer és a futtatott feladatok igényeinek megfelelően váltanak. Ennek köszönhetően az alacsonyabb órajelet igénylő feladatok során a kisebb teljesítményű magok futnak alacsonyabb fogyasztással, amely a hordozható eszközök esetén hosszabb üzemidőt is biztosít.

A HotHardware az Intel Lakefield kódnevű chipjén futtatott méréseket, az eredmények pedig 2–8 százalékos teljesítményjavulást mutattak Windows 11 alatt.

A Windows Store egyelőre nem frissül

Hónapok óta dolgozik egy átláthatóbb és hasznosabb alkalmazásbolton a Microsoft, amelyet a tervek szerint minden fejlesztő előtt megnyitnak majd, így az olyan alapprogramok is elérhetők lesznek benne, mint a Google Chrome vagy a Firefox.

Az új Windows Store kapcsán szó esett arról is, hogy a Microsoft engedélyezheti a harmadik féltől származó fizetési módokat, amivel a fejlesztők elkerülhetik az alkalmazáson belüli fizetések után a redmondi cég irányába történő részesedés fizetését.

A fejlesztők számára a cég a tervek szerint megkönnyíti a programjaik alkalmazásboltba történő feltöltését és azok frissítéseit. Eddig a Win32 programokat kötelezően és kizárólag csak msix-csomagfájlként lehetett feltölteni a Microsoft Store-ba, a közelgő boltfrissítés után viszont .exe és .msi formában is beadhatják programjaikat a fejlesztők. Frissítések tekintetében pedig a Microsoft, úgy tűnik, el fogja engedni az eddig kötelező, alkalmazásbolton keresztül történő módszert, a fejlesztők használhatják saját tartalomelosztó-hálózatukat.

Megvan a Windows 10 nyugdíjazási dátuma is

A Microsoft a csütörtöki bejelentés előtt közzétetteweboldalán a tervezett dátumot, amikor megszüntetik a Windows 10 támogatását. Ahogy az a sikeresnek számító operációsrendszer-verziókra eddig is jellemző volt a redmondi cég esetén, a Microsoft összesen tíz évig támogatja a Windows 10-et.

A rendszert 2015-ben mutatták be, és a tervek szerint 2025. október 14-ig támogatja majd a Home-, a Pro-, a Pro Education- és a Pro for Workstation-verziókat a Microsoft frissítésekkel és hibajavításokkal.

Harcol a Microsoft a netre felkerült Windows 11-telepítők eltávolításáért

A Microsoft a szerzői jogokra hivatkozva, a DMCA-t kihasználva tegnap elindította hadjáratát, hogy az internetről lekerüljenek a különböző fájlmegosztókon keringő Windows 11-telepítők. Az már kiderült, hogy a forrásfájl hivatalos, de a rendszer még egy nem végleges fejlesztői előnézet, így az erőforrásokat is sokkal intenzívebben használja, mint a végleges változat fogja, emellett ha fel is áll a rendszer, az optimalizálás hiánya miatt bármikor összeomolhat és adatvesztést okozhat, éppen ezért a Microsoft nem szeretné, hogy bárki telepíthesse.

Mindezen felül a fájlmegosztó oldalakról letöltött telepítőkben kártevőket is elhelyezhet a feltöltő, amelyek teljes kontrollt kaphatnak az operációs rendszer aktiválásával a számítógép felett.

Szinte biztos, hogy Windows 11 lesz az új rendszer neve

A Microsoft jogi osztályának köszönhető, hogy a szerdai bemutatóra várt rendszer nevét megtudhattuk. Az interneten keringő telepítők eltávolításáért indított eljárás során ugyanis Windows 11-ként hivatkozik a rendszerre a cég, ez alapján pedig elvethetők a korábban felröppent pletykák, amelyek szerint bármilyen utótag nélkül Windows vagy Windows 365 vagy a kódnév alapján Sun Valley lesz az új verzió neve.

