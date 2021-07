Jeff Bezos cége viszi az űrbe a világ legfiatalabb űrhajósát

Egy 18 éves fiatalember is a New Shepard űrhajó fedélzetén lesz, amikor megteszi első útját a világűrbe július 20-án, ezzel ő lesz a világ legfiatalabb űrhajósa – jelentette be csütörtökön Jeff Bezos űripari vállalata, a Blue Origin.

Oliver Daemen, aki 2020-ban végezte el a középiskolát és rendelkezik pilótajogosítvánnyal, a hollandiai Utrechtben fog egyetemre járni, ahol fizikát és innováció menedzsmentet fog hallgatni. Fizetett azért, hogy a világűrbe repülhessen.

Nem ő a nyertese annak a 28 millió dolláros aukciónak, amelyen az űrrepülésre lehetett licitálni. A jótékonysági aukció nyertesének kilétét nem hozták nyilvánosságra, csupán annyit közöltek, hogy ő az űrhajó egy későbbi útján fog repülni.

A 18 éves fiatalember együtt utazik Jeff Bezosszal és fivérével, Markkal, valamint Wally Funkkal, a 82 éves egykori pilótanővel.

Így a 18 éves Daemen és 82 éves Funk a legfiatalabb és a legidősebb űrhajós lesz, aki a világűrbe tart.