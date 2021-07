Az óra neve: Halál – újra kiadják Ellen Ripley karóráját

Elsőnek a Seiko csapott le az Alien-filmek és a retró iránt rajongókban rejlő lehetőségekre, mikor újra kiadták a cég eredetileg 1983-as 7A28-7000 óráját. Ez a modell azért is különleges, mert az olasz autótervező, Giorgetto Giugiaroto álmodta meg, aki a DeLorean DMC-12 tervezője is. Illetőleg az adott Seikót viselte a James Cameron rendezésében készült A bolygó neve: Halál (eredetileg Aliens) című filmben az Ellen Ripley-t alakító Sigourney Weaver. Futurisztikus külleme miatt a Giugiaroto tervezte órán nem is változtattak a film forgatásakor, pontosan olyan formában volt látható Ripley csuklóján, ahogyan azt megvásárolhatták az emberek a nyolcvanas évek elején a Seikótól.

A frissített verzión, mely már az SCED035 és SCED037 termékneveket viselte, a tokozás színétől függően azonban volt némi változtatás, elhagyták oldaláról a koronát és az extra gombot. Így 260 és 290 dolláros áron kerültek piacra; jelenleg az interneten keresgélve 1500 dollár körüli áron találhatunk a 2015-ös újrakiadásokból.

Másodikként az első film, a Ridley Scott rendezte A nyolcadik utas: a Halál (eredetileg Alien) című filmben a Nostromo űrhajó legénysége, köztük Ellen Ripley által is hordott Casio F-100-ból készül felújított változat. Itt viszont nem egyértelmű a dolog, az A100-ra keresztelt újrakiadás ugyanis jelentősen eltér az eredetileg 1977-ben piacra dobott F-100-tól és attól is, ahogyan az a filmben megjelent.

A Casio első műanyag tokozású órájából az Alien kellékesei ugyanis kettőt összeragasztottak, és egy extra gumiszíjjal egészítették ki,

így futurisztikusabb külsőt kölcsönözve az egyébként is egyedi sziluettnek, lásd a felső képeken Ripley csuklóján.

Amellett, hogy műanyagból készült, az F-100 különlegesnek számított a Casio hetvenes évek végi kínálatában rendkívül pontos stoppere, megvilágított kijelzője és a számlap alatt elhelyezett négy funkciógombja miatt is. Gyártását az Alien megjelenésének évében, 1979-ben állította le a japán cég.

Most az A100 névre keresztelt felújított változat fém tokozással és szíjakkal, illetve egy riasztások során villogó LED-del újul meg. Az augusztustól elérhető óra választható lesz ezüst-, arany- és fekete színben, utóbbi különleges, fordított LCD-vel felszerelt. Készül a japán cég által egy limitált, Pac-Man-mintás fekete-arany verzió is.

A formavilág ezeken kívül nem változott, továbbra is megtalálható a négy funkciógomb az órán, melyekkel az elérhető módok között válthatunk, és a kronográfot működtethetjük.

(Borítókép: Jelenet az Alien című filmből. Fotó: Northfoto)