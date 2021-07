A Google térképe életveszélyes hegyi utakra vezet Skóciában

Skót hegymászó szervezetek hevesen kritizálják a Google-t, véleményük szerint ugyanis térképe „potenciálisan életveszélyes” útvonalakat ajánl a Ben Nevisre és egyéb hegycsúcsokra tartó túrázóknak, és az embereket sziklaszirtekre irányítja – adta hírül az MTI.

A John Muir Trust, a Nagy-Britannia legmagasabb hegycsúcsait felügyelő szervezet közlése szerint felvették a kapcsolatot a céggel a probléma matt, egyelőre választ nem kaptak – írja a Guardian .

A szervezet szerint a Google Maps a Ben Nevisre, az Egyesült Királyság legmagasabb hegycsúcsára olyan túraútvonalakat ajánl, melyek „nagyon veszélyesek, még a tapasztalt mászók számára is”.

Még a legtapasztaltabb hegymászónak is nehézséget okozna ennek az útvonalnak a követése. Nagyon meredek, sziklás és ösvény nélküli területen vezet át, ahol még jó látási viszonyok között is nehéz megtalálni az nyomvonalat. Alacsonyan lévő felhők esetén és esőben a javasolt útvonal követése akár halálos is lehet