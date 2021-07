Ebben a kórházban három orvos lett öngyilkos

Nyolc hónap alatt három fiatal orvos dobta el magától az életet egyetlen kórház egyetlen osztályán. Mindannyian pályájuk kezdetén álltak, rezidensek, tehát szakorvosjelöltek voltak a belgyógyászati osztályon. Munkájukat nagy reményekkel kezdték, de a szakorvosi vizsgáig már nem jutottak el. Mik lehetnek az okok? Mi mit tanulhatunk a sorozatos tragédiákból?

Az esetek New York városának egyik ismert kórházában, a Lincoln Medical Centerben történtek. Az Egyesült Államokban a szakorvosképzést irányító ACGME szabályai a szakorvosjelöltek számára normál körülmények között is akár 28 órás műszakot és 80 órás munkahetet írnak elő. Az itt is tapasztalható orvoshiány miatt azonban nem ritka a heti 120 óra munka sem. A New York-i rezidensek a várost különösen súlyosan érintő Covid-járvány legsúlyosabb időszakában rendkívül magas arányban kapták el a betegséget maguk is, és sok esetben, nyilvánvalóan teljesen szabálytalanul, de betegen is további munkára fogták őket feljebbvalóik.

Az eseteket azonban nem lehet teljes egészében a koronavírus-járvány számlájára írni. Kísértetiesen hasonló körülmények között lett öngyilkos két belgyógyász rezidens egy másik nagy hírű New York-i kórházban, a Mount Sinai Medical Centerben, még 2018-ban. Még az öngyilkosság módja is megegyezett a fent említett esetekkel. Dr. Joomun és dr. Baichoo tehetséges fiatal orvosok voltak, és mindketten a kórház tetejéről ugrottak le, ahogyan a Lincoln-kórház orvosai is. Az okok a túlterheltségen kívül is nagyon hasonlók voltak. A rezidensek a feletteseik részéről történő támogatás teljes hiányáról számoltak be, de sokan panaszkodtak arra is, hogy a velük egyenrangú kollegáik támogatására sem számíthatnak igazán.

Three residents from the same hospital died by suicide in 8 months. Powerful essay including a look into physician backstabbing, bullying, and betrayal: https://t.co/il3SDsVtm0 — Medscape (@Medscape) July 20, 2021

Afganisztánban nagyobb biztonságban éreztem magam

– ezt már a Lincoln-kórház egyik, katonai szolgálatból hazatérő orvosa mondta. „Ott legalább tudtam, hogy számíthatok a bajtársaimra. De a kórházban magamra vagyok utalva“ – folytatta. „A munka első napján azzal fogadott a főnök, hogy nemrég két orvos lett öngyilkos, tehát feltétlenül figyeljek magamra. Másnap egy harmadik orvos is megölte magát“ – ezt a Lincoln-kórház másik orvosa mondta az eseteket kivizsgáló dr. Pamela Wible-nek. Ő orvosok részére tart fenn segélyvonalat, és eddig 1600 öngyilkos orvosról tud. „Csak idő kérdése, hogy mikor lesz a következő öngyilkosság. Nem tudjuk, mit tehetnénk. Mindenki csak a vállát vonogatja!“ – folytatta.

Kimerültségre ugyan minden belgyógyász rezidens panaszkodott, elkeseredésük legfőbb okának azonban a kórházban uralkodó feudális hatalmi viszonyokat adták meg, a feletteseik részéről tanúsított lekezelő hozzáállást és közönyt is megemlítve. Az elismerés anyagi vonalon sem adott, az amerikai szakorvosjelöltek bérezése, ha a ledolgozott órák számát figyelembe vesszük, a minimálbér környékén mozog.

A rezidensképzésért felelős ACGME minden évben kérdőíveket küld a szakorvosjelölteknek, melyben a képzésről mondhatják el véleményüket. Sok rezidens azonban arról panaszkodott, hogy feletteseik ragaszkodtak ahhoz, hogy előttük töltsék ki a kérdőíveket. Sokan a megtorló intézkedésektől való félelmükben nem mertek panaszkodni, mások pedig értelmetlennek tartják az egészet. „Mire megyünk vele, ha bezárják a kórházat? Akkor kárba veszne az eddigi munkánk is“ – nyilatkozták a szakorvosjelöltek.

Az Egyesült Államokban évente nagyjából 400 orvos követ el öngyilkosságot, vagyis naponta legalább egy doktor vet véget életének, ami hozzávetőleg egy orvosi egyetem teljes évfolyamát jelenti. A jelenség, úgy tűnik, nem csak az orvosokat érinti. Egy floridai városban nemrég hasonló öngyilkossági hullámot figyeltek meg tanárok között.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

A szerző szakorvos, az Egyesült Államokban praktizál, ahol belgyógyász rezidens programot végzett.

(Borítókép: Egy mentőautó áll a Lincoln Medical Center előtt, New Yorkban 2020. április 16-án. Fotó: David Dee Delgado / Getty Images)