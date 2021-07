Kriminalisztikai bravúr: rendkívül kis mennyiségű DNS-sel találták meg a gyilkost

Stephanie Isaacsont 14 évesen gyilkolták meg, a holttestét egy Las Vegas-i út mellett találták meg, amelyen iskolába szokott járni. A halottkémi jelentés szerint a lányt megfojtották.

A gyanúsított mindössze 15 emberi sejtnek megfelelő mennyiségű DNS-t hagyott maga után, ami abban a korszakban még kevés volt ahol, hogy megtalálják az elkövetőt. Manapság szokásos DNS-vizsgálathoz rendszerint 750-1000 nanogrammnyi mintát szoktak venni, a bűnügyi helyszíneken azonban rendszerint csak néhány nanogrammot találnak. Ez esetben még ennél is kevesebb, 0,12 nanogrammnyi DNS állt rendelkezésre.

Az új, korszerűbb technikák révén viszont most még így is sikerült elkapni a gyilkost.

A rendőrség szerdai bejelentése szerint genomszekvenálással, valamint a nyilvános családfaadatok – Az Ancestry.com és a 23andMe adatai – által sikerült azonosítaniuk először a gyanúsított unokatestvérét, majd magát a gyanúsítottat is, Darren Roy Marchandot. Ő már egy 1986-os gyilkossági ügyben is érintett volt, akkor is DNS-mintát vettek tőle és azzal a mintával bizonyították az egyezést. Marchandot egyébként sose ítélték el, és már nem is fogják, mivel 1995-ben öngyilkos lett.

A rendőrségi sajtótájékoztatón az áldozat édesanyjának közleményét is felolvasták.

Nem hittem volna, hogy sikerül megoldani az ügyet. Örülök hogy megtalálták a lányom gyilkosát

– írta.

David Mittelman, a vizsgálatot végző Othram Inc. vezérigazgatója azt mondta, hogy az áttörés „óriási mérföldkőnek” minősül.

Ha ilyen kis mennyiségű DNS-ből is sikerül információt szereznünk, akkor az megnyitja a lehetőséget arra, hogy más, eddig lezártnak és megoldhatatlannak minősített eseteket is megoldjunk

– fogalmazott.