Kerékpárra építhető nyomkövetőt szabadalmaztattak

Magyar találmány, és az egész világon újdonságnak számít az a nyomkövető, amit Horváth Zoltán fejlesztett. A feltaláló régóta a terület szakértője: már 14 éve foglalkozik GPS-rendszerekkel a legkülönfélébb területeken.

A legérdekesebb az volt, amikor egy teknősbéka hátára kellett GPS-t szerelnünk, de egyébként is a legkülönbözőbb területeken fordul elő. Került már nyomkövető vadőrökre, hajóra, méhkaptárra, kutyára, macskára, gyerekre, nagypapára

– sorolta az Index kérdésére a férfi, aki saját fejlesztésű termékével most a kerékpár mozgását tette lekövethetővé. Azért jutott eszébe ez a lehetőség, mivel korábban számára is gondot okozott, hogy a gyerekei a játszótér szélén letették a kerékpárt, lakat nélkül, és elmentek játszani.

Habár korábban is voltak nyomkövetők a piacon, ezeket alig valaki használja, annyira nem praktikus darabok. Van például egy keréklámpába szerelt változat, amit egy mozdulattal le lehet törni, vagy ki lehet belőle venni a SIM-kártyát, így megszűnik a nyomkövetés és a riasztás. Más modelleket a kerékpárvázba, a nyeregbe vagy a kormányvázba rejtettek, így a használónak néhány naponta szét kellene szednie ezeket a részeket.

Ezt természetesen senki sem fogja megcsinálni, hiszen már nyerget állítani is fárasztó

– mutatott rá a feltaláló, akinek a saját eszköze ugyanúgy működik, mint például a kormányzár: jól látható, ezért elrettentő erővel is bír. Felrakni pofonegyszerű, leszedni annál nehezebb. Ha valaki az USB-nyílást akarja kinyitni, attól már beindul a riasztó. Ezt egy speciális csavar zárja, ami szintén saját gyártmány. A készenléti ideje 90 nap, az üzemideje 90 óra, és 400 kilométer távolságot is kibír egy töltéssel a készülék. Így havonta egyszer, powerbankkel elegendő újratölteni.

Az egyedi szoftvernek köszönhetően az útvonalunk a térképen is kirajzolódik, így pontosan lekövethetővé válik, mikor merre jártunk. Mobiltelefonos applikációval is használható, de az asztali gépes verzió számos plusz funkcióval rendelkezik, és komplex logisztikai feladatok ellátására is alkalmas. Látni lehet például, hogy a kerékpáros mennyit tekert, hol voltak a várakozási pontok útközben, de a váltakozó magasság is nyomon követhető egy diagram segítségével. Ha pedig bárki el akarná tulajdonítani a kerékpárt, a rendszer 15 másodpercen belül riasztó e-mailt küld. A rendszer a mobilszolgáltatók hálózatára épülve működik, és a készülékben olyan SIM-kártya van, amely a világ bármely országában használható.

A fejlesztő Filutás Viktor országúti kerékpáros magyar bajnokot is felkérte a termék tesztelésére.