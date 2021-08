Egyre több tudományos közlemény jelenik meg a Covid hosszú távú szövődményeiről. Nemrégiben négy újabb tanulmány látott napvilágot, melyek közül az egyik

kétszáznál is több komplikációról számolt be.

A dolog súlyát érezve Biden elnök a Covid hosszú távú szövődményeiben szenvedő betegek hátrányos megkülönböztetését igyekszik megakadályozni legújabb intézkedéseivel, az Americans with Disabilities Act, vagyis a fogyatékossággal élőkre vonatkozó amerikai törvény elfogadásának 31. évfordulója alkalmából intézett beszéde ezt a témakört is érintette.

A fent említett négy tanulmányból az első összesen 3726 beteg bevonásával készült, 56 különböző ország részvételével.

A főbb megállapítások a következők:

A betegek 203 különböző tünetről számoltak be, melyek 28 napnál is tovább tartottak, és 10 szervrendszert érintettek.

A tünetekből 66 hét hónapnál is tovább tartott.

A betegek átlagosan 56 tünetről számoltak be.

A betegek 91 százalékának 35 hétre volt szüksége a teljes felépüléshez.

A leggyakoribb panaszok a fáradtság (98,3%), kognitív zavarok (85%), illetve vizuális hallucináció, remegés, viszketés, menstruációs zavarok, szexuális problémák, heves szívverés, homályos látás, hasmenés, fülzúgás, memória zavar, vizelési problémák voltak, melyek a betegek nagy részében hat hónapon át is fennálltak.

A résztvevők közel egynegyede vált munkaképtelenné a tünetek súlyossága miatt.

A vizsgálat az EClinicalMedicine című szaklap hasábjain jelent meg, ennek nyomán Athena Akrami, a University College London ideggyógyász kutatója új orvosi módszertani levelek és szakmai irányelvek kidolgozását sürgette.

A problémát még csak most kezdjük megérteni, de már tudjuk, hogy a hatása rendkívüli!

– ezt már Dr. Francis Collins, a tekintélyes NIH, az amerikai Nemzeti Egészségügy Intézet jelenlegi, és a Humán Genom Projekt egykori vezetője tette hozzá.

A második vizsgálat

A második vizsgálat, amely 27 korábbi kisebb tanulmány eredményeit összegezte és dolgozta fel, kísértetiesen hasonló eredményt hozott. Mindez a Journal of the Royal Society of Medicine közlésében jelent meg, Dr. Lee Aiyegbusi vezetésével, az angliai Birminghemből.

Ez a szerzőcsoport is a krónikus, nagymértékű fáradékonyságot találta a leggyakoribb problémának, melyhez sokszor tartós láz, fulladás, gyomor és bélrendszeri panaszok, izomfájdalmak, fejfájás, köhögés, mellkasi fájdalom, az ízérzékelés és szaglás megváltozása, valamint ízületi fájdalmak társultak. Ők is gyakorinak találták a kognitív zavarokat, heves szívdobogást, feledékenységet és az alvászavarokat. A szerzők rámutattak, hogy hosszútávú tünetek jelenlétére főleg azok számíthatnak, akiknél a betegség az akut szakaszban öt, vagy annál is több tünettel járt, életkortól és nemtől függetlenül. A második vizsgálatban is gyakori volt a tartós munkaképtelenség.

Ezt mondja egy harmadik tanulmány

A harmadik tanulmány az Epic Health Research Network közlésében jelent meg, és a fenti kettőhöz hasonló következtetéseket vont le, csaknem 700 ezer (!) beteg vizsgálata alapján. Itt is nagy arányban találtak betegeket, akik 4 héttől 6 hónapon át tartó tünetekről számoltak be, melyek alapvetően hasonlítottak a fentebb leírtakhoz, és legnagyobb gyakorisággal azok között fordultak elő, akik a betegség elején kórházi kezelésre szorultak.

A negyedik vizsgálat a British Journal of Ophthalmology közlésében jelent meg. Ebben a vizsgálatban a szerzők főleg a szemészeti és idegrendszeri tünetekre fókuszáltak, és azt találták, hogy a betegek csaknem felében még három hónap elteltével is neurológiai zavarok álltak fenn. A betegek jelentős részében a szaruhártya károsodását is kimutatták.

Hogy meglepő-e mindez? Nem!

A témával hosszabb ideje foglalkozó szakemberek számára mindez nem meglepetés: nagyjából hasonló tünetekről, sőt, hasonló gyakorisággal számoltak be a tudományos közlemények korábban, az új típusú koronavírus (Sars-CoV-2) elődjének tekinthető koronavírusok, a Sars-CoV, illetve Mers-CoV által okozott SARS, és MERS járvánnyal összefüggésben is, 2003-ban, és 2012-ben. Ezek a vírusok azonban nem terjedtek el olyan széles körben mint a jelenlegi. A fertőzések gyakrabban jártak ugyan halállal, mint a Covid esetében, viszont ezek a vírusok nem terjedtek annyira gyorsan, mint a jelenlegi. Sokkal kevesebb embert fertőztek meg, sokkal kisebb területen, Európától és Amerikától nagyrészt távol, így a dolog nem kapott akkora figyelmet, mint a jelenleg is tartó világjárvány. És persze akkoriban még nem volt se Facebook, sem pedig Twitter.

A cikk szerzője allergológus és klinikai immunológus szakorvos, c. egyetemi tanár.

(Borítókép: Egy rehabilitációs központban vizsgálnak egy betegek, aki a koronavírus szövődményeivel küzd 2020. július 23-án. Fotó: Marco Di Lauro / Getty Images)