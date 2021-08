Feltörte a Krétát, lebukott a 13 éves hacker

A rendőrséghez még áprilisban érkezett feljelentés egy esztergomi iskola diákjának édesanyjától, hogy ismeretlen személy az ő jelszavával lépett be a Kréta elektronikus ügyintéző rendszerbe. A feljelentésben az is szerepelt, hogy valószínűleg a sértett e-mail-fiókjába is beléptek. Emellett egy VanityEmpire című játékba is próbáltak, ugyancsak az ő nevében – írja az Infostart.

A rendőrség információs rendszer vagy adat megsértése gyanújával indított nyomozást. Kiderült, a játékprogramban adathalász fájl is el volt rejtve, ami a megnyitással a felhasználó gépére került.

A nyomozók azt is megállapították, hogy egy kisvárdai férfi, pontosabban a 13 éves fia a keresett hacker, aki bankkártyához tartozó adatokat is megszerzett.