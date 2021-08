A napelemes golfautó a városi közlekedés jövője?

Egy holland cég, a Squad Mobility úgy véli, a napelemmel tölthető kétszemélyes elektromos kisautókban van a városi közlekedés jövője. Amikor azt mondjuk, hogy kisautó, érdemes egy igazán kicsi autóra gondolni, a Squad ugyanis inkább hasonlít golfkocsira vagy fedett elektromos quadra, mint autóra a klasszikus értelemben.

A Squadot tervező csapat célja egy mindenki számára elérhető árú, könnyedén irányítható városi jármű létrehozása volt. Bár egyelőre még csak előrendeléseket és foglalókat vesznek fel az eszközre, előbbi célt sikerült teljesíteni, jelenleg 5750 eurós (kicsivel kétmillió forint feletti) áron ígérik a 2022-es piacra dobást. Érdemes azonban megemlíteni, hogy az alapárba nem tartoznak bele például az ajtók, azért külön összeget számolnak fel.

A második cél teljesítése is megvan papíron. Egy teljes töltéssel húsz kilométert képes menni a Squad, maximum 45 kilométer per órás sebességgel. Ehhez két darab két kilowattos elektromos motor hajtja meg mind a négy kereket. Az akkutöltéshez a tetőre épített napelemeket használja az eszköz, amelyeknek nem kell közvetlen napfény, ígéri a fejlesztő, árnyékban parkolva is tölt az autó. Amennyiben nem lenne idő a napelemes töltésre, az akkumulátort a felhasználó maga is kicserélheti, vagy töltheti fali aljzatból is – ígéri a cég. Akkumulátorból extra is vásárolható, illetve plusz pénzért van nagyobb hatótávolságú is.

A húsz kilométeres hatótáv nem túl nagy, de ennél nagyobbra a fejlesztők szerint nincs is szükség. Az átlagos, városban élő európai ugyanis egy nap 12 kilométert autózik egy nap a lakhelyén, erre pedig bőven elég a Squad hatótávolsága. Az átlagos európai városinál itthon kicsit többet autózunk. A Rakéta magazin korábbi cikkében a KSH jelentésére alapozva arról ír, hogy a személygépkocsit használók átlag 16 kilométert vezetnek naponta.

Mint a bevezetésben írtuk, az autó tényleg apró: hossza két méter, szélessége pedig 1,2 méter. Ezzel a mérettel egy hagyományos autónak fenntartott parkolóhelyen négy is elférhet a Squadból, ezzel pedig a közösségi megosztáson alapuló közlekedéshez kifejezetten ideális. A fejlesztők bíznak benne, hogy járművük az autómegosztós szolgáltatást kínáló vállalatoknak is megtetszik.

Utóbbi reményében a Squadba különböző szenzorokat építenek be, amelyekkel távolról is követhető a töltöttség, a gumik állapota, az autó helyzete. Sőt a tervek szerint kamerákat is kap a jármű, így akár távirányítással is irányítható lesz. Ez utóbbi persze csak hangzatos ígéret, konkrétumot nem közölt a gyártó.

A Squadot jelenleg ötveneurós letét fejében lehet előrendelni, de van ötszáz eurós és ötezer eurós csomag is. Előbbivel a piaci értékesítésnél korábbi hozzáférés vásárolható, utóbbival pedig az első száz tulajdonos közé lehet bekerülni.

