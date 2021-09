Hiába vesz jegyet egy űrhajóra, nem lesz igazi űrhajós

Idén nyáron több kereskedelmi űrugrás is történt, melynek során a Virgin Galactic és a Blue Origin is repített olyan embereket az űr határára, akik nem valamelyik űrügynökség hivatásos űrhajós munkatársai, ráadásul nem is vettek aktívan részt a repülés lebonyolításában, csupán utasok voltak. Ez pedig több problémát is okozott az FAA-nak, ugyanis (újra) meg kellett határozniuk, hogy mit fogadnak el az űr határaként, illetve ki kellett találniuk, hogy mi vonatkozzon a személyzet mellett az utasokra.

Az űr határát az FAA által eddig is használt 80 kilométeres magasságban húzták meg, ennek átlépése az egyik feltétele a szükséges tréning megtétele után annak, hogy valaki űrhajósnak nevezhesse magát. Az Egyesült Államok az asztronauta kitüntetést az 1960-as évek óta ítéli oda minden olyan katonatisztjének, akik bármilyen tesztrepülés vagy éles bevetés során elérte a 80 kilométeres magasságot. Az FAA 2004-ben a SpaceShip One első tesztrepülése után létrehozta a kereskedelmi űrhajósoknak járó

„kereskedelmi asztronauta”

kitüntetést, melyet azok kaphatják meg, akik a jármű irányításában elengedhetetlen szerepet töltenek be.

Utóbbi kritérium mellé került a 2021-es kiegészítéssel a kitüntetés elnyerésének feltételek közé, hogy a személyzet a repülés során végzett tevékenységével hozzá kell járuljon a közbiztonsághoz vagy a repülés biztonságához.

Richard Branson és a SpaceShip Two júliusi repülése során a két pilóta mellett négyen utaztak a szuborbitális repülőgépen, akik vitathatatlanul sokat tettek azért, hogy a SpaceShip Two felszállhasson, ugyanakkor megkérdőjelezhető, hogy a repülés során hozzájárultak-e a közbiztonság és a repülés biztonságának fejlesztéséhez. Egyelőre az FAA a Virgin Galactic tesztrepülését elfogadja, ugyanakkor Jeff Bezos és a New Shephard első emberes tesztrepülését nem feltétlenül fogja. A Blue Origin űrugrása során ugyanis csak az alapító Jeff Bezos és az ex-pilóta Wally Funk esetén teljesült az FAA által felállított kritériumok egy része, írja a Space.

A Blue Origin rakétája 107 kilométeres magasságig jutott, amivel átlépték az űr nemzetközileg is elismert határát, a Kármán-vonalat. A rakéta kabinjában ugyanakkor az űrugrás során nem kellett aktívan részt venniük az utasoknak semmiben, mindent a Földről irányítottak a Blue Origin mérnökei. Így az utasok az FAA meghatározása szerint nem teljesítették a kitüntetés megszerzésének azon pontját, hogy aktívan részt vegyenek a repülés során,

mellyel hozzájárulnak a biztonság fejlődéséhez.

Az FAA a szabályozás szigorítása mellett létrehozott egy új kitüntetést is „tiszteletbeli űrhajós” címen. Ezt olyan személyeknek ítélik oda, akik nem felelnek meg a kritériumoknak, ám rendkívül nagy mértékben járultak hozzá az emberes kereskedelmi űrrepülés fejlesztéséhez, írja az Űrvilág. Fontos megjegyezni, hogy azzal, ha valaki az FAA-tól kereskedelmi vagy tiszteletbeli űrhajós elismerést kap, csupán erkölcsi elismerést nyer. Jogi és egyéb következményei nincsenek, ellentétben azokkal, akik az asztronauta szárnyakat nyerték el.

Az FAA-val szemben a Nemzetközi Űrhajós Szövetség (angolul Association of Space Explorers, röviden ASE) mindenkit megjutalmaz egy univerzális űrhajósjelvénnyel. Ezt a kitűzőt, mely készül az orbitális és szuborbitális repülések résztvevőinek is, mindenki megkapja azok közül, akik elérték az űr határát. Tagjául viszont nem fogadja az űrturistákat az ASE, továbbra is csak az léphet be a szervezetbe, aki legalább egyszer megkerülte valamilyen űrhajóval a Földet, tehát orbitális mozgást végzett űrhajósként 100 kilométeres magasságban és elérte az első kozmikus sebességet.

Az ASE álláspontjával egybevág Chris Hadfield kanadai űrhajós ezredes 2013-as nyilatkozata. Hadfield akkor a Guardiannek azt mondta, üdvözli az Virgin Galactic és a kereskedelmi űrrepülés fejlődését, de az utasok csupán fel-le röpködnek, az pedig igazi élmény, de nem igazi űrutazás.

Bár egyelőre nem indultak be a fizető utasokat szállító űrrepülések sem a Virgin Galactic, sem a Blue Origin által, mindkét cég saját jelvénnyel és elismervénnyel készül azoknak, akik több százezer dolláros áron jegyet váltottak valamelyik járatra.

(Borítókép: A Blue Origins New Shepard legénysége: Jeff Bezos, Wally Funk, Oliver Daemen és Mark Bezos a rakéta közelében 2021. július 20-án. Fotó: Joe Raedle / Getty Images)