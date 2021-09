Szeretne izomból készült ruhát?

Mi is alig várjuk.

A Washington Egyetem mérnöki karának munkatársai a Nature Communicationsben publikált közleményük szerint sikeresen állíttattak elő polimerizált proteineket módosított mikrobákkal. A baktériumok nagy molekulatömegű izomfehérjét, titint állítottak elő, amelyekből szálakat sodortak.

Az új fehérjeszálak szakítószilárdsága a selyemnél, a nylonnál, de a kevlarnál is magasabb. Ruházati cikkek előállítására kiválóan alkalmas.

Olcsó és nagy mennyiségben is könnyen előállítható

– mutatott rá a megoldás előnyeire a kutatás vezetője Fucsong Csang professzor.

Az anyag mechanikai tulajdonságainak alapja a titin molekula nagy mérete. Ez a természetben előforduló legnagyobb ismert fehérje, baktériumokban nem is fér el, ezért ezeket egy trükkel vették rá, hogy kisebb szegmensekből építsék meg a polimereket. Az emberi hajszál vastagságának egytizedét kitevő fehérjeszálakat még frissen összesodorták. Az így kapott szál különös tulajdonsága a nagy szakítószilárdság mellett, hogy a mechanikai hatásokat képes hővé alakítva szétoszlatni.

A szintetikus izomszálra több felhasználási területen is számítanak: mivel a kevlarnál is erősebb, golyóálló mellényekben. Fehérje lévén vélhetően magas a biokompatibilitása, így orvosi varratoknál vagy szövetépítésnél is nagy hasznát vehetik.

Fotó: Washington University in St. Louis A szuperszál elektronmikroszkópos képe

A rendszer szépsége, hogy lényegében egy bárhol használható platform. Vehetünk fehérjéket különböző természetes közegekből és betehetjük a polimerizáló platformba, amivel különböző hosszabb fehérjéket és különböző fenntarthatóbb anyagokat állíthatunk elő

– tette hozzá Cameron Sargent PhD hallgató, a kutatás egyik szerzője.

(SciTechDaily)