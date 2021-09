A Wi-Fi után itt az új technológia: a Li-Fi

Augusztusban az Egyesült Államok hadserege megkezdte a „fény internete”, a Li-Fi tesztelését – írja a raketa.hu.

A Li-Fi kifejlesztésének ötlete (a fogalmat a Light, azaz fény szó és a Wi-Fi utóbbi tagjának összekapcsolásával alkották meg – a szerk.) már évekkel ezelőtt felmerült. A technológia lényege, hogy egy egyszerű módosítással a világítótesteket hozzáférési ponttá alakítják,

amelyek így nemcsak fényt, hanem az internethez is hozzáférési lehetőséget biztosítani.

Az amerikai hadsereg az előző hónapban mutatott be egy olyan számítógépet, amelyet kifejezetten erre a technológiára terveztek, valamint egy hasonló tabletet is. A Li-Fit úgy alakították ki, hogy terepen és irodában is egyaránt alkalmazhassa a sereg.

Az egyetlen probléma vele az, hogy ha a fény útját blokkolja valami, akkor nem működik.

Tehát ha egy bútor, fal vagy akár egy emberi test is a fény útjába kerül, akkor nem működik. Továbbá a nagyobb távolságokat is nehezen hidalja át az új technológia.

Cserébe viszont külsőleg sem olyan egyszerű HOZZÁFÉRniük a hackereknek a rendszerhez.

A Li-Fi fejlesztői azt is felvetették, hogy egy mesterséges anyag, a metafelszín használatával azt is meg lehetne oldani, hogy több tárgy és épület falán is olyan felületet alkossanak, amely továbbítani tudja a Li-Fi jeleit. Ezekből létre lehetne hozni egy kiterjedt, összefüggő rendszert, ami akkor is működni tudna, ha két objektum közötti hirtelen megszűnik. Így viszont már a hackerek számára is egyszerűbb lenne feltörni a rendszert.

Az viszont biztos, hogy a Li-Fi széleskörű elterjedésére még jó sokat kell várni. A kutatók szerint

a 6G hálózatok érkezésével együtt terjedhet majd el az új technológia, amely a következő generációs mobilhálózatok részét képezheti majd.

Egyelőre még az Egyesült Államok hadserege sem közölte, hogy várhatóan mikortól kezdhetik el élesben használni a technológiát.