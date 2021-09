Itt az indiai csodavakcina, ami tű nélkül alkalmazható!

A napokban szenzációként jelent meg a hír, miszerint Indiában egy teljesen új hatásmechanizmuson alapuló koronavírus elleni, de más betegségek megelőzésére is elviekben átalakítható vakcina jelent meg. Az alábbiakban elemezzük miről is van szó pontosan.

A ZyCoV-D névre keresztelt oltás az első a maga nemében. Indiában már megkapta a vészhelyzetben történő alkalmazásra való engedélyt. Abban nincs sok kétség, hogy Indiában már egy ideje vészhelyzet van, az ott izolált, és azóta gyakorlatilag mindenhová behurcolt delta variáns miatt.

Az oltást ráadásul 12 éves kor felett bárki részére engedélyezte a hatóság.

Az oltóanyag körkörös DNS-t, plazmidokat tartalmaz, melyek a vírus tüskefehérjéjét kódolják genetikailag, egy ú.n. promóter szekvenciával kiegészítve, mely a gén aktiválásához szükséges. Ezek a plazmidok a beadás után bejutnak az emberi sejtek magjába, ahol mRNS-é alakulnak, mely a citoplazmába kerül, és beindítja a tüskefehérje gyártását. Testünk immunrendszere erre reagál. A plazmidok néhány hét illetve hónap alatt eltűnnek, de az immunitás megmarad. Ilyen elven működő vakcinákat már régóta fejleszt több gyártó is, de ezidáig csak állatgyógyászatban kerültek alkalmazásra. A Covid-világjárvány azonban, ahogyan az mRNS alapú vakcinák esetében, itt is felgyorsította az eseményeket.

Az indiai gyártón kívül jelenleg több helyen is folyamatban van azonos elven működő koronavírus elleni védőoltás fejlesztése, például Japánban, Dél Koreában és Kanadában.

Érdekesség, hogy a fejlesztők nem a hagyományosan vakcinagyártásban érdekelt és hagyományokkal rendelkező vállalatokhoz, például a francia Pasteur-hoz, vagy a brit Glaxo-hoz köthetők. Ők továbbra is az ú.n. rekombináns protein módszerben hisznek, ahogyan az amerikai Novavax is. Ez egyébként hasonló módon működik, de a teljes folyamat a testen kívül zajlik, és csak a kész termék, vagyis a tüskefehérje kerül az oltásba, örökítő anyag nem.

Azt is érdekes megjegyezni, hogy India hagyományosan nagy vakcinagyártó, ami kevéssé köztudott, mivel, legalábbis eddig, elsősorban a hazai piac ellátására törekedtek. Ez egy egymilliárd feletti lakossággal rendelkező ország esetében érthető is, de a fejleményeket szemlélve, ez aligha marad így a jövőben. Érdekes lesz majd megfigyelni, hogy a nyugat mennyire zár össze az indiai vakcina ellen, ahogyan azt az orosz Szputnyik és a kínai vakcinák esetében tette.

Injekció nélkül alkalmazható

Az új oltáshoz nem, vagy nem feltétlenül szükséges tű. Ez sokak számára lehet jó hír, mivel a tűszúrástól sokan idegenkednek, akár olyan mértékig is, hogy esetleg emiatt nem kérnek védőoltást. A fent említett vakcina esetében nincs szükség a vállizomba adott injekcióra, közvetlenül a bőrön át alkalmazható, egy tű nélküli "tapasz" formájában. Ez a terület gazdag immunsejtekben, ezért lehetséges egy tű nélküli, magas nyomású rendszer használata, mely bejuttatja a vakcina alkotórészeit a bőr alá, ahol azok rögtön az immunrendszer alkotórészeivel találkoznak. Tegyük hozzá teljesen fájdalom mentesen.

A módszer ellen az egyik ellenérv az lenne, hogy a megfelelő immunitás eléréséhez három dózis szükséges. Ez azonban, a harmadik oltások beadásának korában már nem tűnik annyira szörnyűnek.

Papíron kevésbé hatásos, de ez megtévesztő

Az oltást 28 000 önkéntesen tesztelték, és a vizsgálatban 67 százalékos hatásossággal előzte meg a tünetekkel is járó koronavírus fertőzést. Ez első hallásra nem tűnik soknak, a Pfizer és a Moderna vakcinák kezdeti, 90 százalék feletti hatékonyságának ismeretében. Figyelembe kell azonban venni a körülményeket. Ezt az oltást a lehető legnehezebb terepen, Indiában vizsgálták, ahol a vizsgálat idején teljes erővel támadott a delta variáns. A hatásosságot tehát ez ellen lehet érteni, ráadásul minden tünetekkel járó fertőzést előz meg ilyen hatásossággal, nem csak a kórházi kezeléssel vagy halállal járó infekciót. Ez pedig semmivel nem rosszabb, mint a többi oltásnál tapasztalt arányok.

Nemcsak a koronavírus ellen lesz ez a megoldás

Ezt is szinte biztosra vehetjük. Ezzel a metodikával fejlesztenek több helyen is más kórokozók, például az igen makacs HIV-, illetve Zika-, vagy influenzavírus ellen is. Sőt, azt is valószínűsíthetjük, hogy több, genetikai alapú betegség ellen is lesz hatásos gyógykezelés a fenti módszerrel, például a rák egyes fajtái ellen is.

A cikk szerzője allergológus és klinikai immunológus szakorvos, az orvostudományok kandidátusa.

