Orvosi forradalmat ígértek – megkezdődött a per az évszázad kamuja után

Szerdán a kaliforniai San Joséban az ügyészségi nyitóbeszéddel megkezdődik a Theranos-ügy fő vádlottjának, Elizabeth Holmes perének érdemi része. Elizabeth Holmes a Theranos nevű startup vezetőjeként a vérvizsgálatok forradalmasítását ígérte, ám kiderült, hogy a hazudott találmányának képességeiről, és több millió dolláros csalással vert át befektetőket, orvosokat és pácienseket. Még 2018-ban emeltek vádat ellene.

Holmes azt állította, hogy feltalált egy eszközt, amellyel elég lesz egyszer megszúrni az ember ujjbegyét, és az Edison vagy Minilab névre hallgató robotizált gép egy csepp vérből azonosít majd számos betegséget és fertőzést. Ha igaz, ez valóban forradalmasította volna a vérvizsgálatokat. A projektre 2004-re össze is jött közel hétmillió dollárnyi befektetés, amelyből megalapította a Theranos nevű céget, amely 2015-re hétszázmillió dollárnyi tőkét húzott be, a vállalat értéke pedig kilencmilliárd dollárra nőtt.

A Theranos és Holmes Edison nevű hatalmas találmánya azonban hatalmas kamu volt, a vérvizsgálatra jelentkezőket klasszikus orvosi vizsgálatoknak vetették alá, majd sok esetben biztatóra hamisították a diagnosztikai eredményeket. A csalást 2016-ban a Wall Street Journal leplezte le, az amerikai tőzsdefelügyelet, a SEC 2018-ban emelt vádat a vezérigazgató Holmes és a Theranos korábbi elnöke, Ramesh Balwani ellen.

A többszöri halasztás után szeptember elsején indult perben Holmes és Balwani külön-külön csalás vádjával áll bíróság elé, a Holmes elleni vádak között szerepel az összeesküvés is.

Akár húsz év börtönt is kaphatnak. Mindkét Theranos-vezető azt vallotta, nem bűnös.

A vádak nemcsak a Theranos vértesztelő gépének a valóságban nem működő tulajdonságaira, de a vállalat pénzügyeire is vonatkoznak. E szerint Holmes és Balwani 2014-ben százmillió dolláros, 2015-ben pedig egymilliárd dolláros bevételt ígért a befektetőknek, miközben a vállalat tényleges jövedelme elhanyagolható maradt. Ügyészségi gyanú szerint a befektetőket Holmes és Balwani azzal is hitegette, hogy az Amerikai Védelmi Minisztérium szerződést kötött a Theranosszal, illetve kamu technológiai demonstrációkat tartottak egy olyan eszközzel, amely a valóságban nem működött.

A perben kulcsszerepe lehet Holmes és Balwani korábbi kapcsolatának. A volt cégvezetőnő ügyvédei által a bíróság számára 2020-ban benyújtott pszichológiai vizsgálat nyomán készített dokumentumok azt állítják, kapcsolatuk során Balwani bántalmazta és manipulálta Holmest, ami magyarázatot ad a nő vezérigazgatóként tett kijelentéseire és állítólag helytelen magatartására. Holmes ügyvédei állítják, Balwani megfigyelte a nő telefonját, SMS-üzeneteit, e-mailjeit, és többször fizikailag is bántalmazta párját – írta a Guardian.

Jogi szakértők szerint az állítólagos bántalmazással való védekezésen túl Holmes azzal érvelhet az ellene felhozott vádak ellen, hogy nem teljesen értette a Theranos műszerei mögött álló összetett tudományt, és azt hitte, tényleg működik. Balwani tagadta a Holmes bántalmazásra vonatkozó állításait.

A pert indító beszédeket a héten tartják, a bíróság várhatóan tizenöt héten keresztül tárgyalja majd az ügyet. A szeptember elsején indult per első három napja az esküdtszék kiválasztásával telt. Több mint kétszáz embert hívtak be, több tucatot hallgattak ki, azonban nehéz volt olyan esküdteket találni, akik még nem hallottak az ügyről, amelyből film is készült, és akik úgy vallottak, képesek igazságosan és objektíven dönteni Holmes ügyében.

