Túl a pánikon, újra elérhető a Facebook

Keddre virradó éjjel, magyar idő szerint néhány perccel éjfél előtt helyreállt a Facebook és a vállalathoz tartozó valamennyi közösségi szolgáltatás. A leállás majdnem hét órán keresztül tartott.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, hétfőn magyar idő szerint néhány perccel 18 óra előtt állt le a Facebook valamennyi szolgáltatása, valószínűleg szerverhiba miatt. Mivel a Facebookon kívül a Messenger, az Instagram és a WhatsApp is a techóriás tulajdonában van, ezért az állítólagos szerverhiba ezekre a platformokra is kihatott.

Vasárnap a CBS 60 Minutes című műsorában Frances Haugen, a cég korábbi munkatársa azt állította, hogy a vállalat tisztában van azzal, hogy az oldalaikat gyűlöletkeltésre és álhírek terjesztésére is használják, ám a Facebook inkább elrejtené ezekről a bizonyítékokat.

A történtekről Haugen egy több ezer oldalas belső dokumentumsorozatot nyújtott át a Wall Street Journal szerkesztőségének és egy szabályozótestületnek. Kedden állhat a szenátus albizottsága elé, hogy minderről tanúskodjon.

A vádakat a Facebook visszautasította, ám addigra már a cég részvényei öt százalékot estek, ami az idei legrosszabb teljesítménye – még a leállást megelőzően.

A mostani leállás viszont olyan nagy volt, hogy távolról sem lehetett elhárítani a cég szolgáltatásainak globális leállását okozó hibát. A The Verge két forrásra hivatkozva is arról számol be, hogy a Facebook egyik kaliforniai adatközpontjához küldték a vállalat szakembereit, hogy a megoldhatatlannak tűnő problémát helyben legyenek képesek kezelni.

A The New York Times arról is beszámolt, hogy a cég belső kommunikációs platformja, a Workplace is leállt. A lap cikkében azt is megjegyzi, hogy a javítási folyamatot nehezítette az is, hogy a dolgozók állítólag a külső e-maileket sem kapták meg.

(Borítókép: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images)