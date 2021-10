Egészpályás letámadást indított az Apple

A cég több mint tíz éve fejleszt házon belül rendszerchipeket, ezek személyi számítógépekbe szánt első változatát, az M1-et tavaly már láthattuk. Erről Tim Cook, a cég vezérigazgatója az online eseményen elmondta, a sajtó, a fejlesztők és a felhasználók részéről is remek fogadtatásban részesült, a Mac gépek eladásai megugrottak az áttérés megkezdése óta. Ezt azzal bizonyította, hogy elmondta, több mint tízezer alkalmazás fut már natívan az M1 lapkán, és ez a szám napról napra egyre több lesz.

A profi felhasználók azonban eddig kimaradtak a buliból, nekik kínál megoldást az Apple az M1 Pro és M1 Max rendszerchipekkel. Mindkét lapka 5 nanométeren készül, egyesített memóriát (UMA) használnak; az alapmodellek 16 GB-ot, amit aztán az ár növekedésével fel lehet tornázni 32 GB-ra a Pro és akár 64 GB-ra a Max verzióban. A memória-sávszélesség a Pro esetén 200 GB/másodperc, a Max lapkában a duplája, 400 GB/s.

Az egyesített memória azért jó, mert így alacsonyabb a chipek energiafogyasztása, ellenben gyorsabbak a rendszer reakciói, és a számításokat is gyorsabban tudja elvégezni a CPU és a GPU is, mivel egy nagy memóriablokkból dolgoznak.

Hátrány viszont, hogy az egyszer megvásárolt konfigurációt a későbbiekben nem lehet bővíteni, ha 32 GB rendszermemóriát vettünk a géppel, akkor az a gép élete végéig annyi marad.

Ha környezetvédelmi és javíthatósági szempontból nézzük, ez a megoldás egyáltalán nem ideális, erről nem is beszélt az Apple a bemutatón, amikor elmondták, hogy az új MacBook Pro gépeik háza 100 százalékban újrahasznosított alumíniumból készül.

Ha valaki ilyen rendszerchippel szerelt gép vásárlásán gondolkodik, nemcsak a rendszermemória, de a CPU és a GPU konfigurációját is érdemes figyelmesen kiválasztania. Bár az Apple weboldalán és a bemutatón is az erősebb verziókról beszélt, az alapmodellekben nem azok a chipek dolgoznak. Az M1 Pro lapka alapverziójában 8 magos a CPU (6 nagy teljesítményre optimalizált és 2 energiatakarékos egység), 14 magos a GPU. Ezt fel lehet tolni 10 CPU magra (8 nagy teljesítményű és 2 energiatakarékos) és 16 GPU magra. A Max verzióban ezzel szemben 10 magos CPU dolgozik (8 nagy teljesítmény + 2 energiatakarékos) és 24 magos GPU, amit ha mélyebben a zsebünkbe nyúlunk, ki lehet bikázni 32 GPU magra. Mindkét verzióban 16 magos a gépi tanulást segítő Neural Engine, és megegyeznek a médiamotorok, melyek a médiaformátumok hardveres kódolását és dekódolását segítik. Az M1 Max, ha kell, két médiamotorral is konfigurálható.

Tároló kérdésében 512 GB-os SSD az alap az új lapkák mellé, ezt 8 TB-ig tornázhatja az érdekelt, az olvasási sebesség 7,4 GB/másodperc.

Összehasonlítva az első ARM-lapkával, ami egy éve a Macbe került, az új M1 Pro 70 százalékkal jobb grafikus teljesítményre, az M1 Max pedig 200 százalékkal jobbra képes. Az Apple a piacon található legerősebb chipek fölé pozicionálja saját megoldását, ezt pedig szemtelenül hirdeti is azzal, hogy az iparág legjobb wattonkénti teljesítményét kínáló lapkájaként hirdeti az M1 Pro és M1 Max chipeket, amivel akár útközben is vághat 8K-s HDR-videót akkumulátorról bárki. Ehhez viszont kell egy gép is, amit szintén készséggel ad el a vásárlóknak az Apple. Az M1 Pro és M1 Max ugyanis elsőként a 2021-es MacBook Pro gépekben debütál.

Az Apple egyet hátralép, és ezzel mindenki jól jár

Az új MacBook Pro kicsit olyan, mintha az elmúlt öt év meg sem történt volna. Az Apple picit vastagabb és nehezebb gépeket csinált, nagyobb kijelzővel és több csatlakozóval. Furcsa, igaz?

A dizájn a G4-es gépekre hajaz kicsit, szürke és sötétebb szürke színben elérhető a két új gép, 14,2 hüvelykes és 16,2 hüvelykes kijelzővel. A panel mindkét gépben mini-LED, ezzel 1000 nit átlagos fényerőt tud fenntartani a gép a teljes kijelzőn, de a maximális fehér fényerőt 1600 nitre tudja tolni HDR tartalom esetén. Plusz megérkezett a Pro Motion technológia is az iPadekből, ezzel 120 Hz-es képfrissítésre is képesek lesznek a gépek, ám a rendszerbeállítások közt igény szerint ez változtatható, hisz videószerkesztéshez például van ideálisabb opció is. A kisebb modell képernyőjében 5,9 millió pixelt (254 ppi, 3024 × 1964), a nagyobbikban 7,7 milliót (254 ppi, 3456 × 2234) találni, mindkét megjelenítő egymillió az egyhez kontrasztarányt, egymilliárd színnel lefedi a DCI-P3-as színtartományt, és a környezeti fényekhez alkalmazkodó True Tone technológiát kínál. És mindkét modell tetején van egy notch.

Igen, az Apple notchot rakott az új MacBookjaira, ami belelóg a menüsorba, ami a macOS Monterey-ben automatikusan alkalmazkodik a kivágáshoz. A hasznos kijelzőterület így nagyobb, a káva kisebb lett, a notch pedig bár FaceID arcfelismerő rendszert nem, egy új, 1080p-s webkamerát tartalmaz.

Ami viszont fontosabb, hogy az Apple visszapakolta a csatlakozókat.

Érdekes volt hallani a cégtől, ahogy forradalmi újításként beszél a visszatérő HDMI-csatlakozóról és SDXC-kártyaolvasóról, miután öt évvel ezelőtt lazán kinyírták ezeket. Nagy visszatérő még a MagSafe is, a harmadik generációs mágneses csatlakozóval fél óra alatt felére lehet tölteni a gépet, de opcionálisan a Thunderbolt 4-es USB-C csatlakozók is használhatók töltőként. Utóbbiakból most a gép méretétől függetlenül három darab van, nem szívatja az Apple a kisebb kijelzővel szerelt noteszgép vásárlóit azzal, hogy kevesebb portot kapnak. Említést érdemel még a 3,5-ös audiocsatlakozó is, ami ezentúl támogatja a nagy impedanciájú fejhallgatókat.

És ha már visszatérőkről volt szó: az Apple rájött, hogy a Touch Bar érintősávnak az égvilágon semmi értelme nem volt (maximum az, hogy Pac-Mant lehetett rajta játszani), így az ujjlenyomat-leolvasó ugyan marad, de a vékony OLED-panel helyét átveszik visszaveszik a fizikai funkcióbillentyűk. A klaviatúra a korábban már a MacBookokba halkan visszavezetett Magic Keyboard, háttérvilágítással, előtte pedig egy üvegborítású, nagy méretű, elektromágneses trackpaddel.

A beépített akkumulátorok a 14 hüvelykes gépekben 70, a 16 hüvelykes laptopokban 100 wattórásak. Ezekkel az Apple szerint 11 és 14 órányit lehet netezni egy töltéssel, ha pedig csak filmet streamelni akar valaki, 17 és 21 órányi üzemidőt is kisajtolhat a gépekből. A MagSafe 30 perc alatt felére tölti az akkut.

Az új gépeket az Apple október 25-től kínálja, de már előrendelhetők. A magyar árak a 14 hüvelykes gép esetén 879 990 forintról, a 16 hüvelykes MacBook Prónál 1 079 990 forintról indulnak. Ha valaki ki szeretné maxolni a gépet az Apple által kínált lehetőségekkel, az 2 519 990 forintot kell hogy fizessen. Az új laptopok mellett október 25-én érkezik a macOS Monterey operációs rendszer is.

A 2021-es MacBook Pro olyan, mintha az Apple elolvasta volna a felhasználói fórumokat, majd megépítette volna a gépet, amit mindenki várt tőlük. Az Intelnek nehéz helyzetből kell visszahoznia magát, ha tényleg követni akarják a vezérigazgatójuk hétfői interjújában vázoltakat, és fejleszteni akarnak egy chipet, amivel visszanyerik az Apple-t.

Ha Mac-szólal ez a dal

A Mac gépek bemutatása előtt az Apple a zenét hozta fel mint rendkívül fontos dolgot a cég életében, ennek keretein belül az Apple Music, az AirPods és a HomePod Mini is frissült.

Az Apple Music havi előfizetéses zenestreaming kap egy 4,99 dolláros havi előfizetői verziót, ennek lényege, hogy a felhasználó hanggal irányíthatja Siri segítségével a streaminget. Eléri a teljes kínálatot, bármit lejátszhat és hallgathat olyan eszközökön, amelyeken van Siri. Ezzel mondjuk kizárják az Android- és a Windows-felhasználókat, hisz Siri kizárólag az Apple saját cuccain működik. A normál előfizetéshez képest féláron kínált csomag az Amazon Music Echo csomagjára válasz, mely lényegében megegyező szolgáltatást kínál havi 3,99 dollárért az Alexa-kompatibilis eszközökkel. Az Apple Music olcsóbb változata nálunk nem lesz elérhető egyelőre, de ősszel 17 országban elindul, ezek listája itt megtalálható. A hangalapú Music előfizetésre hétnapos ingyenes próbát ad az Apple, ami nem újul meg automatikusan.

Megújult a világ legsikeresebb vezeték nélküli fülhallgatója, az AirPods is. A harmadik generációs fehér füles a Pro változathoz hasonló dizájnt kapott, ám gumiharangok és hallójáratba illeszkedő kialakítás helyett maradt a fülkagylóban ülő nyitott dizájn. Aktív zajszűrés nincsen, van viszont adaptív hangszínszabályzó, térbeli hangzás, víz- és verejtékálló kivitel, illetve a töltésre is használt bölcsőben vezeték nélküli QI és MagSafe csatlakozásra lehetőség. A FaceTime-hívásokhoz az Apple állítása szerint jobb minőségű hangátvitelre képes AAC-ELD kodeket használnak az új fülesek.

A harmadik generáció az első generációt váltja, az új darabok 74 990 forintért kerülnek forgalomba október 26-tól. A második generációs AirPods forgalomban marad 52 990 forintért, illetve – bár erről az Apple nem beszélt – a Pro verzió töltőbölcsője is frissült, mostantól azt is lehet mágnesesen tölteni. Az új fülhallgatókhoz a régi iPod-reklámokat megidéző videó is készült, az Apple marketingesei érezhetően rájátszanak a nosztalgiára.

A harmadik zenével kapcsolatos bejelentés a HomePod Mini okoshangszórót érintette. Ez hazánkban hivatalosan továbbra sem kerül forgalomba, ám ha valaki olyan helyen él, ahol elérhető, az mostantól kék, sárga és narancssárga színekben is beszerezheti a fekete és fehér mellett. Funkcionalitásában semmit nem változtak az új hangszórók, csupán szép színesek lettek. Novembertől kaphatók 99 dollárért. Magyarországon nem.

Amit azonban itthon is meg lehet majd vásárolni, az egy törlőkendő az új gépekhez, amivel, nos, meg lehet törölgetni az Apple eszközöket. Ha valaki szeretne egy ilyet, nyolcezer forintot kell érte fizetnie, és november másodikáig várnia kell rá.

(Borítókép: Tim Cook, az Apple vezérigazgatója egy új MacBook Pro géppel. Handout AFP)