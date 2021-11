A Szegeden is futó villamosok rohamozzák meg Közép-Európát

A Pesa 25 Swing típusú villamost szállít Szófiába. A bydgoszczi gyárnak ez már a negyedik üzlete a bolgár fővárossal, ahova korábban már 37 járművet gyártottak.

A Bulgáriában is egyre jobban elszabaduló koronavírus miatti korlátozások nem tették lehetővé a személyes szerződéskötést, ezért a megállapodást levelezés útján írták alá a lengyel cég és a Stolichen Electrotransport EAD, Szófia villamos-üzemeltetője között.





A Pesa már több mint 800 villamost gyártott hazai és leginkább közép-kelet-európai megrendelői számára. Járműveik futnak idehaza a tram-train leendő otthonában, Szegeden is, de Kolozsváron és Jászvásáron, valamint Moszkvában és Kijevben is találkozhatunk velük.

A lengyel cég a közelmúltban a legjobb ajánlatot nyújtotta be 30 villamos szállítására Kassára, és részt vesz Pozsonyba 40, négy romániai városba pedig további 49 szerelvény vásárlására indított tenderen, de a németországi Hannoverben és az észtországi Tallinnban is túljutott az előminősítési szakaszon.

Stratégiánknak megfelelően következetesen erősítjük pozíciónkat Közép- és Kelet-Európa villamospiacán

– mondta Krzysztof Zdziarski, a Pesa vezérigazgatója a The Warsaw Voice lengyel portálnak.

A Swing alacsonypadlós, ötrészes szerelvényei 30 méter hosszúak, 41 ülőhellyel és 160 állóhellyel. A villamosok légkondicionáltak, mozgássérültek és látássérültek szállítására is alkalmasak.

Érdekes, hogy a nagy vetélytárs, a spanyol CAF már megszerezte a három lengyelországi gyártóüzemmel is rendelkező Solarist, amely 2010-ben több buszt értékesített Európában, mint az MAN-csoport, a Mercedes, a Scania, a Van Hool, az Irisbus, az Autosan és még néhány kisebb gyártó együttvéve. Az eredetileg 1994. augusztus 2-án Neoplan Polska néven alapított cég szállít Magyarországra is trolibuszokat, de ők is gyártanak villamosokat, Urbino 18-asuk pedig az első hibrid technológiával működő európai busz volt, amely 2006-ban mutatkozott be Hannoverben.