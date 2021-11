Így menthetik meg a Földet az űrből érkező veszélytől

A tervek szerint november 24-én indul a Dart-misszió, mellyel élesben tesztelik a Föld kisbolygókkal szembeni védelmének egyik lehetséges módszerét. Az űrbe indított szonda jövő szeptemberben éri el a Dimorphost, melynek nekiütközik, ezzel kilökve pályájáról a Didymos nevű nagyobb aszteroidát kísérő kisebb objektumot.

A Didymos és a Dimorphos bináris aszteroidák, a nagyobb, 780 méter átmérőjű Didymos körül a 160 méter széles Dimorphos hasonlóan kering, mint például a Föld körül a Hold. Mérete és útvonala miatt esett a Dart-misszió céljaként a választás a Dimorphosra. A Napot megközelítő aszteroidapáros viszonylagos közelségben lesz a Földhöz képest, az ütközéskor cirka 10,7 millió kilométerre. A 140 méternél szélesebb kisbolygókat pedig a városokat elpusztítani képes fenyegetésnek tartják, az a cél, hogy a Naprendszerben található ilyen méretű objektumoknak legalább 95 százalékát sikerüljön azonosítani.

A Dart-misszió célja, hogy tesztelje vele a NASA, alkalmazható-e a valóságban is, ami elméletben működik: eltéríthető-e egy, a bolygónkra potenciális veszélyt jelentő aszteroida egy szondával? A kérdésre a válaszokat a szonda és az aszteroida ütközését követően a kisbolygó megváltozott útvonalából és sebességéből kalkulálják majd ki.

Ez az első alkalom, mellyel aszteroida-eltérítő módszert tesztelnek annak érdekében, hogy javítsák a Föld védelmét. Igaz, a Dimorphos és párja nem egyáltalán jelent veszélyt bolygónkra, mivel nem keresztezik a Föld keringési pályáját.

A tervek szerint a Dart egy Falcon 9-es rakétán indul majd útnak az űrbe a kaliforniai Vandenberg légitámaszpontról magyar idő szerint szerdán reggel 7:20-kor.

Miután megszökött a Föld gravitációjából, a Dart a Nap körül saját pályán fogja megközelíteni az aszteroidapárost, 2022 szeptemberében pedig becsapódik majd. Az ütközés nem állítja majd meg a Dimorphost, csupán lelassítja majd 6,6 kilométer per másodperces sebességét, és nagyjából 1 százaléknyit változtat a Didymos körüli keringési pályáján. A tudósok szerint ezzel pont annyit tesz, mellyel egy, a Föld felé haladó aszteroidát már el lehetne „tolni” a bolygónk mellett.

A Dart szondája kamerákkal van felszerelve, melyek képeket küldenek vissza a Földre. A kamerák azonban kikapcsolják az adatok bolygónkra történő sugárzását tíz nappal azelőtt, hogy a szonda elérné a Dimorphost, a Darco névre keresztelt kamerarendszert ugyanis tájékozódásra használja majd a szonda a sikeres ütközés érdekében. Tíz nappal azelőtt, hogy a Dart eléri kamikaze célját, a NASA elindítja az olasz LiciaCube nevű műholdat, melynek feladata az ütközésről és annak hatásairól képeket és adatokat küldenie a Földre.

Habár nincs az emberiségnek tudomása sok olyan aszteroidáról a Naprendszerben, veszélyesek lennének minden életre a bolygónkon, egy kisebb becsapódás is hatalmas károkat okozhatna. Ha például egy Dimorphos méretű aszteroida becsapódna, az egy atombomba energiájának sokszorosával robbanna fel. Ezek kivédésére elméletben több technológia is létezik: a Dart a „Kinetikus Impaktor” módszert teszteli élesben, de felmerült már az is, hogy nem egy ütközéssel, hanem lassú mozgatással térítenék le pályájukról az aszteroidákat, és az is, amit filmeken már láthattunk, vagyis hogy nukleáris fegyverrel darabokra robbantsák a veszélyes aszteroidát.

(Források: BBC, NASA)

(Borítókép: NASA / Johns Hopkins, APL / Steve Gribben)