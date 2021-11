Lassan felfalják a világ legsúlyosabb élőlényét

Az Egyesült Államok nyugati részén, a Utah államban lévő Wasatch-hegységben található Pando leginkább szokványos erdőnek tűnik annak, aki odatéved, de valójában egyetlen hatalmas élőlény. Az amerikai rezgő nyárfákból álló 106 holdas terület 47 ezer genetikailag azonos fából áll, amelyek gyökerek összefonódott hálózatából nőnek ki. Hatmillió tonnájával súly szerint a legnagyobb földi élőlény.

A gyökérsarjakkal szaporodó fa klónjait egy szervezetnek tekintik, ezek általában kisebb csoportokat képeznek, átlagos méretük három hektár. Az egyes sarjak általában 130 évig élnek, Pando azonban több ezer, egyes becslések szerint akár 14 ezer éves lehet. 68 növényt és sok állatfajt tartalmazó saját ökoszisztémával rendelkezik, és bár védett, a tudósok attól tartanak, hogy lassan elfogy, pontosabban elfogyasztják.

A gond, hogy a jávorszarvasok és szarvasok nagyon szeretik Pando vadászok által nem háborgatott, nyugodt területét, és lelegelik a sarjakat, szaporodásukat ugyanakkor nem korlátozzák a korábban honos farkasok vagy pumák. Amikor egy kiöregedett fa ledől, a helyén betörő fény miatt új sarjak indulnak a talajon. Az állatok előszeretettel járnak oda, és lerágják a sarjak zsenge csúcsait, végezve velük. Egyedüli kivétel ez alól a bambuszkertnek nevezett lekerített rész, ahová a szarvasok és jávorszarvasok sem léphetnek be.

Az óriást közben a levélfoltosodás, az üszög és más gombás megbetegedések is fenyegetik, de másféle stressz is éri a szervezetet. Az elmúlt évek klímaváltozása melegebb időjárást és szárazságot okozott, ami miatt a fákon kevesebb a levél. A legutóbbi jégkorszak óta változatlan éghajlathoz szokott Pando számára ez komoly kihívást jelenthet, bár bizakodásra ad okot, hogy eddig sikeresen túlélte az európai telepesek érkezését és erdőpusztítását, sőt erdőtüzeket is.

