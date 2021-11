Életmentő lehet az otthon tartott gyorsteszt

A koronavírus-járvány negyedik hulláma alatt ismét kulcskérdéssé vált, hogy ki és mikor veszi észre magán a Covid tüneteit, és mikor tudja diagnosztizálni azt. Szakértők szerint ennek az egyik leggyorsabb módja az, ha mindenki a patikákban kapható gyorsteszttel bizonyosodik meg arról, hogy érintett-e.

Az európai gyártók által forgalmazott termékek minősége az elmúlt egy évben robbanásszerűen javult. Ha ma valaki legális forgalmazótól vásárol, már az otthonában is 95–97 százalékos pontossággal meg tud bizonyosodni arról, hogy kockázatos-e meglátogatnia a szüleit, vagy hogy kiteszi-e a közvetlen munkatársait egy esetleges fertőzésnek.





Allergia, nátha vagy a Covid kopogtat?

A tanév megkezdése óta a legszerényebb becslések szerint is több százezer magyar gondolkozott el azon, hogy vajon az influenza vagy a delta-variáns tüneteit érzi magán. A pontos választ erre a hivatalosan elfogadott PCR-teszt adja, de egyre népszerűbbek a szakemberek bevonása nélkül is elvégezhető, csaknem hasonló pontosságú otthoni tesztek is.

2021-ben eddig 500 ezer darab COVID–19-önteszt fogyott a gyógyszertárakban,

ennek a 80 százaléka a harmadik hullám idején.

A statisztikákból az látszik, hogy a járvány az emberek veszélyérzetét felerősítette. A koronavírus elleni védekezésnek a háziorvos felkeresésétől kezdve számos módja van, ebből az egyik leggyorsabb és legolcsóbb a 15 perc alatt elvégezhető otthoni teszt alkalmazása

– mondta dr. Pipei Csaba, a Diagpro Home vezetője, aki szerint az öndiagnosztika olyan, mint az utas- vagy a lakásbiztosítás: azért élünk vele, hogy elkerülhessük a nagyobb bajt.



2021 slágere a nyálteszt

Egyre többféle termék közül választhatnak azok, akik arra gyanakodnak, hogy elkaphatták a Covidot. Ők megvásárolhatják a legális forgalomban átlagosan 5–7 ezer forintba kerülő antigéntesztet. Ez a szervezetbe bekerülő koronavírust felépítő N-fehérjét képes kimutatni az orrnyálkahártyából vett mintában. Egyre népszerűbbek a nyáltesztek, mivel ezzel a mintavétel jobban tolerálható a gyermekek, az idősek és azon felnőttek számára, akik idegenkednek az orrtesztektől.

A nyálteszt jelentősége óriási, mert növeli a tesztelési hajlandóságot azok körében, akik csak a vélt kellemetlenségek miatt nem akarták magukat diagnosztizálni

– vélekedett a szakember.





Oltalom az oltatlanoknak

Az öntesztelő eszközökről érdemes tudni, hogy ha pozitív eredményt adnak, akkor szinte biztos a koronavírus-fertőzöttség. Vagyis az érintett még időben szakszerű orvosi ellátást tud kérni, vagy éppen családtagjai, munkatársai megfertőzése nélkül tudja elkezdeni az otthoni karantént. A szakemberek mindenkinek ajánlják az egyszerű, de megbízható gyorstesztek beszerzését, különösképpen annak a mintegy 3,8 millió honfitársunknak, akik oltás híján a negyedik járványhullám felívelő szakaszában a legnagyobb eséllyel szorulhatnak intenzív kórházi terápiára.

A leginkább felelős magatartás 2021-ben a megelőzés, ami abból áll, hogy a gyógyszeres dobozba a kötszer, a fájdalomcsillapító és a lázmérő mellé egy-egy gyorstesztet is beszerzünk

– hangsúlyozta dr. Pipei Csaba.