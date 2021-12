Dohányzóasztalként használták Caligula hajójának egyik mozaikját

Majdnem ötven éven keresztül használták dohányzóasztalként egy New York-i lakásban Caligula római császár egyik hatalmas Nemi-tavi hajójának mozaikját. Az asztallapról a tulajdonosnak fogalma sem volt, hogy micsoda, a második világháborút követően egy olasz rendőrtiszttől vásárolta azt. A mozaik most visszakerült Olaszországba, múzeumi kiállítás tárgya lett.

A mozaik hazatalálásában nagy szerepe volt a véletlennek és Dario Del Bufalo ókorszakértőnek, derült ki a CBS 60 minutes című műsorának november végi riportjából. Del Bufalo 2013-ban New Yorkban tartott előadást, ennek témája könyve volt a profir nevű magmás kőzetről, melyet a római császárok előszeretettel használtak építésre és díszítésre. A Porphyry. Red Imperial Porphyry Power and Religion című kötetben található egy kép Caligula császár egykori hajóinak mozaikjairól is.

Caligula császár (37-41) két – egyes feltételezések szerint három – a kor sztenderdjeihez képest hatalmas és fejlett hajót építtetett. Az úszó paloták 70 méternél hosszabbak és 20 méternél szélesebbek voltak, alig tudtak mozogni a kis tavon. Méretük mellett felszereltségük is a kor tudásának javát tükrözték, szivattyút, csapágyat, csapokkal ellátott csővezetékeket, sőt, még padlófűtést is alkalmaztak rajtuk. A két hajó közül az egyiken Diana istennőnek emelt templom kapott helyet, ezt aranyozott bronztéglákkal, márvánnyal és mozaikpadlóval díszítették.

A két hajót Néró császár bukásakor süllyesztették el, az 1900-as évekig a tó alján voltak. Feltárásukat és felszínre emelésüket 1927-ben kezdték el a Mussolini vezette fasiszta olasz kormány támogatásával, miután egy Diana emlékhelyre bukkantak a közelben. 1932-re sikerült a vízszint csökkentésével felszínre hozni a két roncsot, ezek a Nemi-tó partján kaptak helyet egy múzeumban. A múzeum azonban, benne a két hajóronccsal a második világháború során leégett, egyesek szerint 1944-ben a visszavonuló német csapatok gyújtották fel, mások szerint az előretörő szövetséges erők rombolták le a múzeumot és okozták a tüzet ágyúikkal.

A múzeumtűz során az ott tartott műkincsek szinte mindegyike megsemmisült vagy eltűnt. Ekkor veszett nyoma a mozaiknak is, ami – mint egy véletlenből kiderült – egy Helen Fioratti nevű amerikai műkereskedőhöz került. A véletlen: 2013-ban Del Bufalo előadásán részt vett Fioratti is, akinek kísérője felhívta rá a figyelmét, hogy a könyvben szereplő mozaik úgy néz ki, mint a nő dohányzóasztala.

Kiderült, nem csak úgy néz ki, történetesen ugyanarról a mozaikról van szó.

Fioratti olasz férjével közösen 1960-ban vásárolta meg a mozaikot egy olasz nemesi családtól, majd alakították át dohányzóasztalnak. A nő a Timesnak az ügy kapcsán elmondta, ártatlan vásárlás volt, férjével 45 éven keresztül egyik kedvenc bútordarabjukként használták otthonukban úgy, hogy semmit nem tudtak annak történelmi jelentőségéről.

Del Bufalo hallotta Fioratti és barátja 2013-as beszélgetését a mozaikról, ezt követően vette fel a kapcsolatot a nővel és a hatóságokkal is. Nyomozás indult, melyben az ügyészség bizonyítékok alapján megállapította, hogy a mozaikot ellopták. Tűz nyomait nem találták rajta, így azt sejtik, hogy az ásatások során, vagy még a múzeum 1944-es pusztulása előtt kerülhetett illetéktelenek kezébe. A dohányzóasztalt lefoglalták az amerikai hatóságok, ám Fioratti és férje ellen nem indítottak eljárást. A mozaik idén került vissza a Nemi-tó melletti múzeumba, ahol kiállítási tárgyként megtekinthetik a látogatók.

Az ügy kapcsán Del Bufalo elmondta a CBS-en, sajnálja, hogy miatta kellett Fiorattinak megválnia egyik kedvenc bútordarabjától, de úgy érezte, kötelessége fellépni azért, hogy a történelmi emlék múzeumba kerüljön. Kárpótlásként a mozaikból készült asztal egy tökéletes másának elkészíttetését ajánlotta fel Fiorattinak. A nyomozás arra még nem talált magyarázatot, hogy az ellopott műtárgy miként került az olasz családhoz, akitől az amerikai nő és férje azt 1960-ban megvásárolta.

(Borítókép: Caligula római császár egyik hatalmas Nemi-tavi hajójának mozaikja Olaszországban 2021. március 11-én. Fotó: Ernesto Ruscio / Getty Images)