Minden évben összeállítja a Google az adott év legfelkapottabb kereséseinek globális és lokális listáját. Idén ezen olyan kifejezések szerepelnek, amelyek az előző évihez képest hosszabb időn keresztül generáltak kiugró forgalmat, vagyis jobban érdekelték az embereket.

Az év végi Year In Search összegzést december 8-án, immár 21. alkalommal tette közzé a Google. A magyar internetezőket kereséseik alapján leginkább érdeklő dolgokat sportesemények, mozifilmek, sorozatok, diéták, receptek és telefontípusok alapján csoportosították, illetve láthatunk egy összesített listát is arról, mire kerestünk a legtöbben idén.

Nem meglepő módon a koronavírussal kapcsolatos keresések idén is ott voltak a legtöbb embert érdeklők között, a tavalyi összefoglalóban nem szerepelő vakcina idén felkerült a toplistára, az oltás kifejezésre általánosságban is jóval többen kerestek rá az előző évihez képest. A legnagyobb figyelmet mégis a labdarúgó-Európa-bajnokság kapta, de az embereket érdekelte Mészáros Lőrinc új felesége, illetve az ellenzéki miniszterelnök-jelölt Márki-Zay Péter is. Így nézett ki 2021-ben a felkapott keresések tízes toplistája:

Labdarúgó-Európa-bajnokság Nyári olimpiai játékok Oxford–AstraZeneca-vakcina Beoltottak száma Oltásregisztráció Squid Game Christian Eriksen Várkonyi Andrea Márki-Zay Péter Pfizer–BioNTech-vakcina

Ha a tematikus listákat nézzük, a sorozatok között a Netflix dominált globálisan és itthon is, a top 5-be egyetlen magyar sorozat, a Keresztanyu csúszott be, második helyen. Az első helyen a Squid Game, a harmadikon a Bridgerton áll, ezt követi a Ginny és Georgia és A nagy pénzrablás. Ha a legtöbbet keresett tízes listát nézzük, akkor a Doktor Balaton befért a hatodik helyre, hetedik a netflixes valóságshow, az Outer Banks. Az utolsó három pedig török gyártás, az Isztambuli menyasszony, a Tiltott gyümölcs és a Szerelem van a levegőben.

A mozifilmek közül érdekes módon nem a Dűne volt a legkeresettebb, hanem a Venom második része, a Dűne csak a hetedik helyre jutott. Második helyre került az Elk*rtuk, harmadik pedig a Marvel Örökkévalókja lett. Magyar film még a hatodik helyen szerepel, ez Szabó Győző Toxikomája.

Így néz ki a filmes top 10:

Venom 2 Elk*rtuk Örökkévalók Miután elbuktunk Free Guy Toxikoma Dűne Luca Dzsungeltúra Démonok között 3.

A sportolók közt itthon és globálisan is Christian Eriksen tragikus esete érdekelte a legtöbb netezőt, a magyarok rajta kívül Szilágyi Áron, Szalai Ádám, Milák Kristóf és Kylian Mbappé után kutattak.

Diéták terén menő volt a keto, az epe, az almaecet, a sirtfood és a koleszterin. A receptekre vonatkozó keresések alapján pedig mindenki fánkot akart sütni otthon. De a konyhatündérek birsalmasajtot, bodzaszörpöt, kiflit és eperlekvárt is igyekeztek összedobni, remélhetőleg több sikerrel.

Akit érdekelnek a további felkapott keresések, az kattintson ide a Magyarországra vonatkozó hosszabb listákért, vagy pedig ide, ha a globális összesítést szeretné megnézni.