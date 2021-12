Márki-Zay Péter: Elástuk a csatabárdot Dobrev Klárával

2018-ban, a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson tűnt fel először, azóta országos népszerűségnek örvendő politikus Márki-Zay Péter.

A hódmezővásárhelyi polgármesterről azonban kevesen mondták volna azt néhány hónappal ezelőttig, hogy ő lehet az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje. Az esélytelennek tartott jelölt azonban minden ellenfelén átgázolt.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje elmondása szerint nem szól bele a pártok közötti alkudozásba a közös listáról, de azt világossá tette, kiket nem akar rajta látni.

Vannak nézeteltérései az őt támogató pártok vezetőivel, de szerinte nem is kell mindenben egyetérteniük ahhoz, hogy közösen legyőzzék Orbán Viktort. Nem tart attól sem, hogy Gyurcsány Ferenc meg akarná puccsolni, szerinte már elásták a DK-val a csatabárdot.

A kampányát milliárdosok is támogatják, de ebben nem talál semmi kivetnivalót. Akár Mészáros Lőrinctől is fogadna el pénzt.

Nemcsak miniszterelnök-jelöltként, de egyéni országgyűlési képviselőjelöltként is csatába indul jövőre. Lázár Jánost szerinte könnyebb lesz megverni helyben, mint országosan a Fideszt.

Nagyinterjú az ellenzék miniszterelnök-jelöltjével, Márki-Zay Péterrel.

Mennyire változott meg az élete, mióta vidéki polgármesterből Orbán Viktor kihívója lett önből?

Ez inkább egy fokozatos átalakulás volt. Amikor elindultam a hódmezővásárhelyi időközi választáson jelöltként, már azt is országos politikai érdeklődés övezte. A 2018-as februári győzelem után pedig egyből belevetettem magamat az áprilisi országgyűlési kampányba, ahol esélyes ellenzéki jelölteket igyekeztünk propagálni, mert reméltük, hátha így le lehet váltani Orbán Viktort. Akkor már Vásárhelyre járt a teljes nemzetközi sajtó is, japán, német, angol újságírók fordultak meg itt, szóval legalább akkora volt az érdeklődés irántunk, mint most. Én tehát régebb óta foglalkozom országos politikával polgármesterként is, úgyhogy csak az intenzitása változott meg, mióta megnyertem az ellenzéki előválasztást. Nyilván azóta több a nemzetközi médiaesemény vagy kampányrendezvény, de ez inkább csak minőségi, nem mennyiségi ugrás volt az életemben.

A város dolgaira mennyire van ideje?

Azt szoktam mondani, hogy a negyven órámat a város érdekében le szoktam dolgozni hétről hétre, de az is igaz, hogy az elmúlt időszakban nagy könnyebbség nekem, hogy van egy új alpolgármesterem január óta, aki korábban húsz évig két áruházat igazgatott, és elég jelentős üzleti és menedzseri tapasztalattal rendelkezik. Így már három alpolgármester segíti a munkámat, akikből egy társadalmi megbízatásban, a másik kettő főállásban dolgozik a városért. Ők nagyon sok terhet levesznek a vállamról.

Több lett a barátja, mióta miniszterelnök-jelöltté választották?

Hát, ha a barátom nem is, de az ismerőseim száma folyamatosan gyarapszik. Korábban is előfordult gyakran, de mostanában sokkal többen keresnek meg a problémáikkal. De persze, vannak olyanok, akik nyilván igyekeznek most jóban lenni egy potenciális leendő miniszterelnökkel.

És az ellenségeinek száma?

Van egy nagyon régi fideszes ismerősöm, akit negyven éve ismerek, és most válogatott szavakkal szid és fröcsköl, mert stróman, és tart a kormányváltástól. Hirtelen elérhető közelségbe került az elszámoltatás, ami neki rendkívül kellemetlen. Őt leszámítva nem igazán éreztem változást.

Nem most kellene inkább jóban lennie önnel?

Tudja, hogy ez engem nem befolyásol. Onnantól kezdve pedig, hogy attól fél, az elszámoltatás után neki is börtönbe kell mennie, meg is értem, hogy haragszik rám.

Hogy áll a közös programalkotás?

Halad szépen, sokat léptünk már előre ebben a tekintetben is az ellenzéki pártokkal közösen. Felelőtlen ígéretnek tűnhet a részemről így karácsony előtt három héttel, de szerintem a nagy többsége még idén meglesz.

Van már fix határidő, amire el kell készülniük vele?

Egységes értelemben nincs. Rengeteg területen dolgoznak a munkacsoportjaink, drogpolitikától az egyházpolitikán át a roma felzárkóztatásig. Nincs előírva sehol, hogy minden területet lefedjünk a választási programunkban, mégis dolgozunk rajta. Ez egy folyamatosan formálódó program. Néhány eleme azonban látható lesz hamarosan. Most például a Fidesz éppen azzal támad, hogy én el akarom törölni a rezsicsökkentést, pedig soha nem állítottam ilyet. Ezért most a rezsire fogunk kidolgozni néhány olyan pontot, amelyet utána igyekszünk minél szélesebb körhöz eljuttatni a lakosságon belül.

Ha egy mondatban kellene összefoglalni a vízióját, mi lenne az?

Korrupcióellenesség.

Ennyi?

Igen. Ha egyetlen célt kellene mondani, akkor nekem ez az. Annak idején a fideszes Fricz Tamás fogalmazta meg azt, hogy Magyarország egy következmények nélküli ország. Igaz, nem a Fidesz-kormány alatt tette, de ebben igaza volt. Én személy szerint erre a problémára vezetem vissza azt, hogy ma Magyarország az egész Európai Unió legkorruptabb országa, hogy itt halnak meg a legtöbben a Covidban, és hogy itt él a legtöbb szegény ember.

Ahhoz, hogy ezeken változtathassunk, az kell, hogy ne lehessen következmények nélkül lopni.

A járványkezelést is ez határozta meg, ezért építünk kínai vasutat külföldi hitelből, és ezért engedünk be bűnöző migránsokat pénzért az országba, miközben a Fidesz elvileg a bevándorlásellenes párt. Én azt látom, hogy ennek a kormánynak csak a lopás számít, semmi más. Ennek véget kell vetni.

Mikor lehet meg ön szerint az ellenzék közös listája?

Én elmondtam néhány sarokpontot, hogy nekem mik a kéréseim, innentől a pártokra bíztam azt, hogy állapodjanak meg.

Nem is vesz részt akkor ebben a folyamatban?

Szándékosan maradtam ki belőle. Azt remélem, hogy sikerül a hat pártnak és a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak dűlőre jutniuk egymással, és a végén egy olyan konszenzusos megoldás születik, amely mind a hét félnek elfogadható.

Mik voltak ezek a sarokpontok, amelyeket kért?

Az egyik, hogy legyen egy hetedik, konzervatív frakció, amely az engem támogató kisebb pártokat és civileket képviseli a parlamentben. A másik az volt, hogy legyen a közös listán három bejutó hely roma politikusok számára. A harmadik az volt, hogy elmondtam, kiket nem szeretnék látni a közös listán. Nyilván ezek kemény kérések a pártok felé, de a választás megnyerése szempontjából fontos feltételek.

Mond neveket is?

Nem szükséges.

Akkor megpróbálom máshogy. Olyan személyekről van szó, akikkel szemben – úgymond – problémák vetődtek fel, és – mondjuk – elvéreztek az előválasztáson?

Igen, ilyen személyeket is megneveztem nekik. Valamint olyanokat is, akik lényegesen rontják az ellenzék választási győzelmének az esélyeit. A pártok között ugyanakkor van egy alkufolyamat is. Én minden párttal leültem, végigbeszéltük ezeket a neveket, ők ezt tudomásul vették, de a végén pártdöntés lesz majd róla, hogy szerepeltetik-e őket vagy sem. Azt is tudomásul vették, hogy nyilvánosan is szóvá teszem majd, ha nem tartják be, amit kértem.

Mit gondol a lista első öt helyéről? Ezek szimbolikus helyek, hiszen ők szerepelnek majd a választólapon, az ő nevük fémjelzi majd a közös listát.

Én azt javasoltam, hogy a lista első öt helyére az öt miniszterelnök-jelölt kerüljön, eredmények sorrendjében.

Tehát Márki-Zay Péter, Dobrev Klára, Karácsony Gergely, Jakab Péter, Fekete-Győr András?

Igen.

Az Anker közben mondott győzelmi beszédében az állította, hogy az előválasztáson leváltották az ellenzéket. Az ön mögött álló pártok közül többen is részt vettek 2010 előtti a kormányzásban, a listán szereplő második helyen pedig az a Dobrev Klára áll, akinek nemcsak Gyurcsány Ferenc feleségeként volt köze a politikához, hanem Medgyessy Péter kabinetében is dolgozott korábban. Akkor hogyan váltották le az ellenzéket?

Dobrev Klára azért szerepel a lista második helyén, mert 250 ezer szavazatot kapott az előválasztáson, ami nem kevés.

Az előválasztáson pedig, ha nem is teljesen leváltottuk, de megváltoztattuk az ellenzéket, megtisztítottuk. Nem a pártok, hanem a választópolgárok.

Én ezért ragaszkodom ahhoz a kifejezéshez, hogy ellenzékváltás történt. Még azok a személyek is, akikre én sosem szavaztam volna, azért lesznek közös jelöltek, mert az emberek választották ki őket. Az adott kereteken belül ez egy óriási siker.

Nem tart attól, hogy tömegével vannak olyanok, akik önre ugyan leszavaztak az előválasztáson Dobrev Klárával szemben, de a közös listát egyik vagy másik párt vagy személy miatt vállalhatatlannak tartják, ezért jövő áprilisban nem fognak az egyesített ellenzékre voksolni?

Biztosan voltak ilyen támogatóim is az előválasztáson, de az ő számuk szerintem elenyésző.

Ön keményen kritizálta a miniszterelnök-jelölti viták során Dobrev Klárát amiatt, hogy szerinte vele nem lehet választást nyerni…

Bocsánat, én nem kritizáltam. Egy tényt fogalmaztam meg vele szemben. Minden közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy ez az igazság. Ez nem kritika.

Rendben, akkor nem kritizálta. Azt a tényt állapította meg róla, hogy vele nem lehet nyerni, mert mögötte áll Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció támogatói közül sokan reagáltak úgy az interneten a győzelmére, hogy akkor el sem mennek inkább szavazni, ha önre kell, mert csúnyákat mondott a pártelnökükre.

Ezt csak a kudarc hevében mondták páran. Két okom is van, amelyek miatt nem tartok ettől. Egyrészt mert a Demokratikus Koalíció vezetése egyértelművé tette, hogy tiszteletben tartják az előválasztás eredményét, és teljes erejükkel beállnak a győztes mögé Orbán Viktor leváltása érdekében. Erre szólították fel a szavazóikat is. Másrészt amikor nemrégiben Brüsszel jártam, akkor Dobrev Klára is ebben a szellemben nyilatkozott, egy közös fotót is publikált rólunk. Én azt gondolom, hogy ezek kellő iránymutatások a DK szavazóinak, hogy már lezártuk az előválasztást és elástuk a csatabárdot.

Ez kellő garancia ön szerint?

Látom, hogy nem győztem meg. Ezért mondok egy harmadik okot is. Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy az ellenzéki pártok szavazói közül a DK-sok a legelkötelezettebbek a kormányváltás mellett. A DK-t támogatók 96 százaléka, ha nem DK-s jelölt indul a körzetében, a közös ellenzék jelöltjére szavazna. Talán egy százalék mondta, hogy akkor inkább a Fideszre voksolna, és három, aki nem menne el. Ez a többi párt esetében jóval alacsonyabb, talán még a momentumosok vannak 90 százalék körül. Tehát pont az ő esetükben azt gondolom, hogy minimális az esélye annak, hogy távol maradjanak a szavazástól az előválasztás eredménye miatt.

Rendben, a szavazókat megbeszéltük. De mi van Gyurcsány Ferenccel? A DK elnöke az előválasztás másnapján egy olyan videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben arról beszélt, hogy először a kormánytöbbséget kell megszerezni, és csak utána választanak miniszterelnököt. Erre azért sokan felkapták a fejüket.

Kénytelen is volt magyarázkodnia emiatt. Világossá tette, hogy természetesen szó sincs arról, hogy a DK ne venné tudomásul az előválasztás eredményét, és ne szavazna meg engem a miniszterelnöknek. Érezte ő is a felzúdulást, ezért a leghatározottabban kijelentette, hogy szó sincs arról, hogy a megpuccsolásomon törné a fejét. Szögezzük is itt le, 371 ezer ember szavazott rám az előválasztáson, ez olyan felhatalmazás, amellyel ha bármelyik párt szembemenne, az nemcsak a kormányváltás lehetőségét veszélyeztetné, de valószínűleg a saját jövőjét is.

Nem csak Gyurcsány Ferenccel érezhető önök között némi konfliktus, az elmúlt hetekben Donáth Anna, a Momentum frissen megválasztott elnöke is kritikát fogalmazott meg önnel szemben. Azt nyilatkozta a Telexnek adott interjújában, hogy az ön migránsszámlálójával nem tudnak azonosulni a momentumosok.

Nagyon sokszínű az ellenzék. Hál’ istennek nem értünk mindenben egyet. Egy csomó mindenben én sem értek egyet vele, de ez így van jól. Sokpárti koalíciós kormányzásra készülünk, amiért kritizálnak is minket a fideszesek, de ez önmagában érték. 2010 óta ugyanis egy egypárti kormányzás zajlik Magyarországon, ez pedig nem jó.

Nincs kontroll, nincs kompromisszum, bármilyen ostobaságot kritika nélkül át lehet verni a parlamenten.

Orbán Viktor első kormánya volt a legjobb, 1998 és 2002 között. Az tényleg egy koalíciós kormány volt, és akkor nem volt kétharmada. Pont a koalíció és a kompromisszumkészség az, amitől az sokkal sikeresebb volt, mint a mostaniak.

De belefér egy választási kampányba az, hogy az önt támogató egyik párt elnöke nyilvánosan kritizálja a közös miniszterelnök-jelöltet?

Valóban nem szerencsés, de belefér. Hazugság lenne azt mondani, hogy csak azért, mert mi Magyarország ezeréves történetének legkorruptabb kormányát le akarjuk váltani közösen, ettől már mindenben egyetértünk. Szó sincs erről. Én büszkén vállalom, hogy nem értünk egyet egy csomó dologban.

Ilyen például az egykulcsos adó is? Az ellenzéki közös programtervezetében a progresszív adózás szerepel, de ön azt nyilatkozta többször, hogy nem akar hozzányúlni az egykulcsos adóhoz, mert az nagyon népszerű.

Létezik kompromisszumos megoldás is, nem? Én nem azt mondtam, hogy támogatom az egykulcsos adórendszert, hanem hogy nem támogatom az adóemelést. Felőlem lehet progresszív, de egyik kulcs sem haladhatja meg a mostani egykulcsos adó mértékét.

Ha már a pénzre terelődött a szó, az ön kampánya mögé több milliárdos is beállt. Bige László elmondása szerint némi aprót adott a kampányára, míg Bojár Gábor a tanácsaival is segíti önt a pénzén túl. Lát ebben kivetnivalót?

Én az amerikai mintát veszem alapul, ahhoz ez teljesen természetes és transzparens. Itthon miért ne lehetne ugyanígy csinálni? A támogatásokért cserébe nem ígértünk senkinek semmit. Nekik sem. Egy ígéretünk van, hogy egy tisztességes, európai jogállamot fogunk felépíteni. Én elfogadtam támogatást a kezdetektől fogva. Azt viszont leszögezném, hogy soha egyetlen forint közpénzt nem kaptam.

Mindig magántámogatásokból kampányoltam, amiben az ezer forintos, egyetemisták, diákok által befizetett összegek is ugyanolyan fontosak voltak, mint Bige László vagy Bojár Gábor néhány milliós támogatása.

Nem kértek és nem is kaptak cserébe semmit. Bárki legálisan utalhat a kampányszámlánkra. Az én függetlenségemet pont, hogy ez adja.

Bárkitől elfogadna támogatást? Mészáros Lőrinctől is?

Hát ez még nem merült fel bennem őszintén szólva, de semmi nem akadályozza meg abban, hogy ő is átutaljon ötmillió forintot a számlánkra, nem fogom visszaküldeni neki. Ez engem egyáltalán nem fog megakadályozni abban, hogy a nála lévő állami vagyont, amelyhez esetleg igazságtalan módon jutott hozzá, azt a nemzet számára visszaszerezzük a kormányváltás után.

Ön nemcsak ellenzéki miniszterelnök-jelöltként méretteti meg magát a választásokon, de egyéniben is indul Lázár János ellen itt, Hódmezővásárhelyen. Hogyan látja az esélyeit? Nem tart attól, hogy kikap tőle?

Nem tartok ettől. Még nagyobb esélyt látok Lázár János helyi legyőzésére, mint az ellenzék győzelmére a Fidesz ellen.

Ez mondjuk elég erős mondat az ellenzék vezetőjétől.

Ha az ellenzék országosan is győzni tud, amiért folyamatosan dolgozunk, akkor biztos, hogy Lázár Jánost is meg fogom verni itt helyben. De ha mégis úgy alakulna, hogy én kikapok tőle, de az ellenzék győz országosan, én kibékülnék ezzel a szcenárióval is.

És ha országosan sem győznek? El fogja fogadni a választás eredményét?

Azt elfogadom, hogy ebben az országban nagyon sok Fideszre szavazó ember van, de azt nem fogadom el, hogy itt lehet lopni, karaktergyilkolni, hogy ukrán szavazókat hoznak be tömegével. Hogyan lehetne ezt elfogadni? Nyilvánvalóan tisztességes ember nem fogja elfogadni a sorozatos választási csalásokat, a hazug, lejárató kampányt. Hogyan fogadnék el bármilyen választási eredményt legitimnek ilyen feltételek között?

Utcára viszi akkor a híveit? Nem fél attól, hogy polgárháborús helyzet alakulhat ki?

Amikor négy évvel ezelőtt létrehoztam a Facebook-oldalamat, és bejelentettem, hogy elindulok a hódmezővásárhelyi időközi polgármester választáson, akkor ott Gandhi volt a képem, aki az erőszakmentes ellenállásnak a jelképe. Én mindig az erőszakmentességre helyeztem a hangsúlyt. Attól, mert valaki radikális, még nem erőszakos. Nekünk erőszaktól mentesen kell radikálisnak lennünk a bűnnel szemben. Ez az a keresztényi minta, amit mi követünk. Ehhez is kell tartanunk magunkat.

(Borítókép: Márki-Zay Péter. Fotó: Papajcsik Péter / Index)